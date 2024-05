Chętni do pracy w dyplomacji poszukiwani. Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że trwa nabór do Akademii Dyplomatycznej. - To szansa na zdobycie nowych możliwości i unikalna możliwość służenia Polsce - powiedział szef MSZ Radosław Sikorski. W komunikacie dodano, że zostało 20 wolnych miejsc.