- Stanisław Tyszka nie darzy estymą Koalicji Obywatelskiej, ale darzy nią swoją osobę - powiedział europoseł PiS Joachim Brudziński, komentując rewelacje polityka Konfederacji na temat Funduszu Sprawiedliwości. - To jest osoba megalomańska - stwierdził. Polityk PiS przekazał, że w każdym wypadku wątpliwości ws. Funduszu Sprawiedliwości powinna rozstrzygać prokuratura.

Europoseł PiS i wiceprzewodniczący tej partii Joachim Brudziński w "Gościu Wydarzeń" odniósł się do słów polityka Konfederacji Stanisława Tyszki, który w TVN24 stwierdził, że dostawał propozycje, by "skorzystać z Funduszu Sprawiedliwości".

- To była korupcja polityczna - powiedział Tyszka i zadeklarował, że jest gotowy do współpracy z prokuraturą i ewentualną komisją śledczą w tej sprawie. Zapowiedział też, że w najbliższych dniach przedstawi więcej szczegółów.

- Pan Tyszka nie darzy estymą Koalicji Obywatelskiej - skomentował sprawę polityk PiS. - Ale darzy nią siebie i lubi siebie słuchać - dodał.

- W mojej ocenie to jest osoba megalomańska i egocentryczna - stwierdził Brudziński. - Miałem okazję z nim współpracować - zaznaczył.

Polityk przypomniał, że "kiedyś usłyszał od Grodzkiego, że PiS chciało go skorumpować i oferowało mu stanowisko marszałka". - Takie opowieści mają tyle wspólnego z prawda co stwierdzenie, że Ziemia jest płaska i opiera się na czterech słoniach - wyjaśnił.

- Jestem w ścisłym zarządzie partii i nigdy nie słyszałem o składaniu takich propozycji - powiedział Brudziński. - Ci politycy, chcą powiedzieć każdą bzdurę, aby zbudować swoją pozycję i skupić na sobie uwagę - przekazał.

Afera ws. Funduszu Sprawiedliwości. "Jest dużo chaosu komunikacyjnego"

- Gdybym miał na stole decyzję, czy poręczyć za Zbigniewa Ziobro, czy za Romana Giertycha, to w sposób oczywisty ręczę za Zbigniewa Ziobro - powiedział Brudziński odnosząc się do sprawy Funduszu Sprawiedliwości.

- Giertych ukrywał się przed służbami, Ziobro - mimo olbrzymiego cierpienia - jest gotowy stawić się na każde wezwanie prokuratury - dodał.

Polityk przekazał, że w każdym wypadku wątpliwości powinna rozstrzygać prokuratura. - Ale nie powinna ona być uwikłana polityczne - wyjaśnił.

- Przyjmuję do wiadomości słowa przedstawicieli Suwerennej Polski, że wiele zarzutów dziś formułowanych ws. Funduszu Sprawiedliwości to zarzuty polityczne - powiedział polityk PiS.

- W tej sprawie jest tyle chaosu komunikacyjnego, że teraz w czasie przedwyborczym trudno rozstrzygnąć - zaznaczył Brudziński.

"Partia to nie kółko różańcowe"

Prowadzący zapytał gościa, czy to prawda, że na posiedzeniu władz partii PiS w marcu Mateusz Morawiecki proponował, aby wyrzucić Suwerenną Polskę z koalicji i zająć się jej finansami.

- Partia to nie kółko różańcowe, z całym szacunkiem dla nich oczywiście - odpowiedział Brudziński. - To nie korporacja, to polityka. Oczywiste jest, że czasami się spieramy - dodał.

- Nigdy specjalnej sympatii między Mateuszem Morawieckim, a Zbigniewem Ziobro nie było - stwierdził polityk PiS.

