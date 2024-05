Podczas lotu nad Turcją samolot linii Qatar Airways z Doha do Dublina wpadł w turbulencje. Dwanaście osób odniosło obrażenia. Maszyna bezpiecznie dotarła do stolicy Irlandii. Jak przekazało lotnisko w Dublinie, poszkodowanym udzielono pomocy.

Sześciu pasażerów i sześciu członków załogi zostało rannych podczas lotu nr QR017 z Doha do Dublina. Boeing 787-9 Dreamliner linii Qatar Airways doświadczył turbulencji nad Turcją - przekazał portal BBC.

Katar, Samolot do Dublina wpadł w turbulencje

Po wylądowaniu w lotnisku w Dublinie, krótko przed godziną 13:00 czasu lokalnego, wszystkim rannym udzielono pomocy. Na miejscu czekały służby ratunkowe razem z policją lotniskową.

"Zespół lotniska w Dublinie zapewnił pełne wsparcie pasażerom i personelowi linii lotniczych" - przekazał rzecznik lotniska.

Linie Qatar Airways poinformowały w oświadczeniu, że "nieduża liczba pasażerów i załogi doznała drobnych obrażeń podczas lotu i obecnie otrzymują pomoc medyczną".



"Sprawa jest obecnie przedmiotem wewnętrznego dochodzenia" - dodano.

Turbulencje podczas lotu do Singapuru. Jedna osoba nie żyje

Do dużo groźniejszego incydentu doszło we wtorek podczas lotu Boeinga linii Singapore Airlines z Londynu do Singapuru.

Samolot wpadł w silne turbulencje podczas, których jedna osoba zmarła, a ponad 70 odniosło obrażenia.

Na pokładzie Boeinga 777-300ER znajdowało się wówczas 211 pasażerów i 18 członków załogi. Maszynę skierowano na lotnisko w Bangkoku.

Zmarłym pasażerem był 73-letni obywatel Wielkiej Brytanii.