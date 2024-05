Wojsko poluje na specjalistów. Opublikowano listę zawodów

Rozporządzenie ministra obrony narodowej, które właśnie weszło w życie, określa kwalifikacje zawodowe przydatne w siłach zbrojnych. Przepisy mają na celu dostosowanie kompetencji żołnierzy do specyficznych potrzeb i wymagań stawianych przez wojsko, dzięki czemu zwiększy się efektywności i profesjonalizm polskich sił zbrojnych.

Osoby pełniące służbę wojskową mogą być kierowane do odbycia szkolenia w celu uzyskania kwalifikacji przydatnych w siłach zbrojnych. Do przystąpienia do takiego kursu kieruje szef wojskowego centrum rekrutacji.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Portal Samorządowy, 21 maja weszło w życie nowe rozporządzenie, które obejmuje szereg profesji zarówno typowo wojskowych, jak i tych mniej oczywistych dla sektora obronnego, na które można skierować poszczególne osoby. Zawiera ono wykaz różnych specjalizacji, które mają znaczenie dla funkcjonowania i wsparcia wojska, zarówno w aspektach bojowych, jak i w zakresie logistyki, medycyny czy technologii.

Kwalifikacje, które będą przydatne w wojsku

Rozporządzenie określa kwalifikacje przydatne w siłach zbrojnych, wzór umowy, sposób i tryb naliczania oraz wypłacania ekwiwalentu pieniężnego, a także sposób i tryb naliczania oraz dokonywania zwrotu kosztów. Dzięki temu armia będzie mogła poszerzyć swoje grono o kolejnych specjalistów. W porównaniu z obowiązującym od 2015 roku dokumentem nowe rozporządzenie znacząco rozszerza listę zawodów uznawanych za przydatne w wojsku.

ZOBACZ: To ponad 2 tys. dronów! Nowa dostawa dla ukraińskiej armii



Wśród nich wymienić można:

kierowców samochodów ciężarowych, w tym posiadających zaświadczenie ADR do przewozu towarów niebezpiecznych,

kierowców autobusów,

motorniczych tramwajów,

operatorów urządzeń energetycznych;

operatorów sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych;

maszynistów i operatorów maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych,

nurków,

skoczków spadochronowych,

ratowników medycznych,

techników teleinformatyki,

operatorów sieci komputerowych,

inżynierów teleinformatyki oraz systemów i sieci komputerowych,

techników nawigacji morskiej,

nawigatorów lotniczych,

pilotów statków powietrznych i personel pokrewny, w tym piloci bezzałogowych statków powietrznych,

tłumaczy (w tym języka migowego).

Ekwiwalent za udział szkoleniach

Dokument określa wzór umowy zawieranej z podmiotami realizującymi szkolenia, które mają na celu uzyskanie kwalifikacji przydatnych w siłach zbrojnych. Szkolenia przeznaczone są dla osób mających odbywać obowiązkową zasadniczą służbę wojskową.



Rozporządzenie przewiduje również, że ekwiwalent pieniężny za udział w tych szkoleniach jest naliczany przez szefa wojskowego centrum rekrutacji na wniosek żołnierza pełniącego terytorialną służbę wojskową. Naliczenie opiera się na przedstawionych rachunkach i odpowiada wysokości poniesionych kosztów związanych z uzyskaniem potrzebnych kwalifikacji.

WIDEO: W. Czarzasty o świeckim państwie: Kler w Polsce jest rozpasany Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red / polsatnews.pl