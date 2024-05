57-letni Polak zaginął we Francji. Mężczyzna w ubiegłą niedzielę wybrał się na przejażdżkę do parku, z której do tej pory nie wrócił. Służby znalazły rower, który mógł do niego należeć.

57-letni Andrzej Małż to mieszkaniec Briancon we francuskich Alpach. 19 maja mężczyzna wybrał się na przejażdżkę do parku. Bliscy po raz ostatni mieli z nim kontakt tego dnia rano - czytamy na stronie stacji France 3.

Zaginiony wracał do domu o godzinie 17. Nie dotarł jednak do domu.

ZOBACZ: Rodzina zgłosiła zaginięcie. W trakcie interwencji policji doszło do tragedii

Policja podała rysopis mężczyzny. Andrzej Małż jest normalnej budowy ciała, ma ogoloną głowę, brązowe oczy i wzrost od 170 do 180 cm. W chwili zaginięcia mężczyzna ubrany był w czarne spodnie i białą koszulkę.

Francja. Policja szuka zaginionego Polaka

Zaginiony posiadał przy sobie telefon i dokumenty - przekazała policja.

ZOBACZ: Zaginął 26 lat temu. Rodzina nie miała pojęcia, że był tuż obok

O pomoc z odnalezieniu mężczyzny zaapelowała w mediach społecznościowych jego córka. "Nie jest to podobne do taty dlatego bardzo proszę jeżeli ktoś go widział bardzo proszę o kontakt! Tata mieszka w Briancon 8 lat, zna tą miejscowość. Sprawa jest zgłoszona do odpowiednich służb ale chwytam się wszystkiego" - czytamy w poście.

an/mak / polsatnews.pl