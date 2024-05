Premier Viktor Orban wyznał, że Węgry muszą "przedefiniować swoją rolę w NATO", ponieważ kraj nie chce uczestniczyć w misjach poza terytorium Sojuszu. Budapeszt wielokrotnie sprzeciwiał się oraz blokował pomoc dla Kijowa. Węgry to także jedyne państwo, które do tej pory nie wyraziło zgody na rozpoczęcie rozmów akcesyjnych Ukrainy.

W wywiadzie dla publicznego Radia Kossuth premier Viktor Orban powiedział, że Węgry muszą "przedefiniować swoją rolę w NATO". Jednocześnie polityk podkreślił, że kraj nie chce uczestniczyć w misjach poza terytorium Sojuszu i sprzeciwia się braniu udziału w pomocy finansowej i wojskowej dla Ukrainy.

Węgry zastanawiają się nad swoją rolą w NATO

- Pracujemy nad tym, jak możemy funkcjonować jako członek NATO, nie biorąc udziału w działaniach Sojuszu poza jego terytorium – powiedział. Podkreślił, że Budapeszt bierze udział w pracach komitetów zajmujących się planowaniem wojennym, ale nie chce się angażować w działania związane z pomocą finansową i militarną dla Ukrainy. W związku z tym stworzono nawet specjalne określenie.

-Obecnie ukuto nowy termin na określenie węgierskiego stanowiska: "nieuczestniczenie". Jesteśmy więc teraz państwem nieuczestniczącym - oświadczył Orban. Jego zdaniem to właśnie Węgry w największym stopniu ze wszystkich państw członkowskich kierują się "podstawową filozofią" Sojuszu.

Orban od początku był i wciąż jest przeciwnikiem przystąpienia Ukrainy do NATO. Co więcej, Węgry od dawna krytykują Zachód za udzielanie pomocy militarnej Kijowowi. Przypomnijmy, że jeszcze do lutego tego roku premier blokował unijną pomoc finansową dla Ukrainy w wysokości 50 mld euro.

Węgry blokują przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej

Podobnie jest w przystąpieniem Ukrainy do Unii Europejskiej. Politico donosi, że 25 czerwca tego roku mają ruszyć negocjacje akcesyjne z Kijowem, a póki co nie ma w tej kwestii jedności. Przeciwnikiem są jedynie Węgry. Jeśli nie uda się przekonać Orbana do zmiany decyzji droga może pozostać zamknięta, bowiem by nowe państwo mogło przystąpić do UE wszystkie państwa członkowskie muszą być w tej kwestii zgodne.

Zdaniem portalu zarówno europejscy jak i ukraińscy dyplomaci podejmują liczne negocjacje z rządem Węgier. Kluczowy jest tu również czas, nie tylko ze względu na trwającą wojnę w Ukrainie, ale także dlatego, że w lipcu Budapeszt rozpocznie swoją sześciomiesięczną prezydencję w Radzie UE.