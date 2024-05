Niezwykłe doniesienia z Mount Everest. "Samotny Mohikanin" zapisze się na kartach historii

Piotr Krzyżowski zdobył Mount Everest. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Polak wszedł na najwyższą górę świata bez korzystania z tlenu oraz pomocy Szerpów, co wcześniej udało się tylko jednemu rodakowi. Co więcej, dwa dni wcześniej zdobył inny ośmiotysięcznik. W ostatnich dniach, w Himalajach co chwilę padają rekordy.