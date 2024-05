Zastępca szefa rosyjskiego Sztabu Generalnego - Wadim Szamarin - został aresztowany w związku z zarzutami korupcyjnymi. "Został oskarżony o oszustwo na szczególnie dużą skalę" - informuje sąd. To już kolejne zatrzymanie wysokiego rangą rosyjskiego wojskowego w ciągu ostatniego miesiąca. Kreml broni się przed doniesieniami o "czystkach" w armii.

Sąd wojskowy nakazał aresztowanie Wadima Szamarinowa, zastępcy szefa rosyjskiego Sztabu Generalnego. "Zdecydowano o areszcie na dwa miesiące, jako środek tymczasowy" - poinformowała rosyjska agencja informacyjna TASS.

Wojskowemu zarzuca się branie łapówek "na szczególnie dużą skalę". Za oszustwo grozi mu do 15 lat więzienia.

Po ogłoszeniu wiadomości o areszcie Szamarinowa rzecznik Kremla podkreślił, że seria aresztowań rosyjskich wojskowych to nie "czystki".

- Walka z korupcją to ciągła praca. To część działań naszych organów ścigania, a nie zorganizowana przez nas kampania - powiedział Dmitrij Pieskow.

Zmiany w rosyjskim resorcie obrony

Jak przypomina agencja AFP, opozycjoniści od lat alarmują, że rosyjska armia jest "przeżarta korupcją", a jej przywódcy rzadko są objęci śledztwem. Była to też kwestia, którą nieustannie podnoszona przez przywódcę grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna. W ostatnim czasie można obserwować jednak rewolucję w strukturach wojska. Przypomnijmy, że jakiś czas temu Władimir Putin zdymisjonował Siergieja Szojgu, zastępując go Andriejem Biełousowem.

W kwietniu doszło do zatrzymania wiceministra obrony Timura Iwanowa. Oskarżono go czerpanie korzyści z zatrudniania wykonawców dla ministerstwa, w którym nadzorował działania budowlane. Wiceszefowi resortu obrony grozi do 15 lat więzienia. Funkcjonariusze FSB przez pięć lat gromadzili materiały na temat Iwanowa. Wiceminister miał się nie kryć ze swoją działalnością i chętnie obnosił się z bogactwami. Zdaniem śledczych przyjmował łapówki "w wyjątkowo dużym rozmiarze".

W ostatnich tygodniach aresztowano także szefa personelu resortu Jurija Kuzniecowa. On również został zatrzymany pod zarzutem korupcji. "Podczas rewizji w jego domu skonfiskowano ponad 100 milionów rubli (ponad milion euro), kawałki złota i luksusowe zegarki - podał Komitet Śledczy" - informował wówczas Komitet Śledczy.

Według ISW Rosja przygotowuje się do dalszego wzmacniania krajowego przemysłu zbrojeniowego. Kilka źródeł podobnie ocenia tę decyzję, uważając, że ​Putin jest poważnie zaniepokojony zakorzenioną korupcją w rosyjskiej armii, konfliktami pomiędzy wojskiem a przemysłem obronnym.