"Rację ma prezes Jarosław Kaczyński". Karol Karski stanowczo o Krzysztofie Jurgielu

Karol Karski na wstępie rozmowy został zapytany o sytuację Krzysztofa Jurgiela, który po 35 latach współpracy został zawieszony w partii PiS. Według Karskiego, Jarosław Kaczyński podjął właściwą decyzję.

Karol Karski popiera decyzję ws. Krzysztofa Jurgiela

- Jak zawsze rację ma prezes Jarosław Kaczyński. Drogi Krzysztofa Jurgiela i Prawa i Sprawiedliwości od dawna się rozchodziły i to już w trakcie tej kadencji parlamentu - powiedział Karol Karski.



- Prezes Kaczyński postanowił postawić taką "kropkę nad i". Dać jasny sygnał, że Krzysztof Jurgiel to już nie PiS - dodał.

Europoseł dodał, że Krzysztof Jurgiel swoim zachowaniem sam pokazał, że nie jest zainteresowany dalszą współpracą. Miał nie pojawiać się na istotnych posiedzeniach. Wielokrotnie umieszczano go na listach, ale nie przychodził.

- Krzysztof nie wykazał zainteresowania. Może myślał, że jest tak oczywistą kandydaturą, że nawet nie musi osobiście przychodzić - dodał Karol Karski.

Prowadzący zapytał także o sytuację z Grzegorzem Tobiszowskim, który jest europosłem z ramienia PiS, ale w tegorocznych wyborach nie kandyduje. Onet ujawnił nagrania, z których wynika, że polityk miał znęcać się nad swoją partnerką.

Zawieszenie Grzegorza Tobiszewskiego

Grzegorz Tobiszowski został już zawieszony w PiS. Marcin Fijołek zapytał, czy nikt w partii nie wiedział wcześniej, jakim człowiekiem jest Tobiszowski.



- Ja o tym nie słyszałem. Natomiast każdą sprawę należy rozwiązywać, rozstrzygać - dodał Karski.

Karol Karski powiedział, że nie ma to bezpośredniego związku z brakiem Tobiszewskiego na listach do PE. Zapewnił jednocześnie, że tego typu afery są natychmiast rozwiązywane w partii.

Komisja ds. wpływów rosyjskich

Marcin Fijołek zapytał także o nową komisję ds. Wpływów rosyjskich. Karol Karski powiedział, że politycy PiS nie mają się czego obawiać, a odwołanie poprzedniej komisji świadczy, że to Platforma Obywatelska chce coś ukryć.



- Kiedy nowa większość objęła władze natychmiast odwołała członków tamtej komisji, ze strachu przed wyjaśnieniem prawdy. To miała być niezależna komisja - powiedział Karski.

Europoseł podkreślił, że poprzednia komisja była niezależna, a obecna jest pod wpływem władzy. Zarzucił także Donaldowi Tuskowi, że to on ma bezpośredni wpływ na to, co dzieje się w sprawie rosyjskich wpływów.

Karol Karski dodał także, że obecny rząd za bardzo pozwala na ingerencję UE w struktury państwa. Stwierdził, że Polacy dali się oszukać Donaldowi Tuskowi m.in. w sprawie paktu migracyjnego, którego miało nie być. Oskarżył premiera o celowe działanie na szkodę Polski.

