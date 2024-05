Siły Zbrojne Ukrainy świętują sukces na morzu. Sztab Generalny poinformował o zatopieniu trałowca morskiego "Kowrowiec", będącego częścią rosyjskiej Floty Czarnomorskiej. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że to niejedyny statek agresora zniszczony w ciągu ostatniej doby.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował 19 maja o zatopieniu rosyjskiego trałowca morskiego "Kowrowiec". Statek, na którego pokładzie mieści się 68 członków załogi, służy do układania i wykrywania min na głębokości do 150 m i uzbrojony jest w dwa działa morskie AK-230M kal. 30 mm.

Okręt był częścią rosyjskiej Floty Czarnomorskiej, a jego zniszczenie to kolejny sukces Służb Zbrojnych Ukrainy w toczącej się na Morzu Czarnym kampanii przeciwko okrętom agresora. W kwietniu marynarka wojenna Ukrainy informowała o ataku na "Kommunę" - statek ratowniczy będący najstarszym pozostającym w służbie rosyjskiej armii.

Ukraińska marynarka trafia w rosyjskie okręty

"Kowrowiec" na dnie Morza Czarnego to najprawdopodobniej nie jedyny sukces ukraińskiej marynarki dokonany w przeciągu ostatniej doby. W mediach społecznościowych pojawiły się informacje, że w czasie operacji przeprowadzonej nieopodal Sewastopolu, doszło do zatopienia małego statku rakietowego "Cyklon".

ZOBACZ: Złe wieści dla Władimira Putina. Chiny wyprzedziły Rosję

Doniesienia skomentował rzecznik Zjednoczonej Koordynacji Sił Obronnych Południowej Ukrainy Dmytro Pletenczuk, który stwierdził, że zniszczenie "Cyklonu" mogło sprawić, że Rosjanie stracili swój "ostatni nośnik rakiet manewrujących" na Krymie.

Ukraińska marynarka osiągnęła "strategiczny parytet" z Rosją?

W komunikacie cytowanym przez agencję Unian, pułkownik rezerwy Sił Zbrojnych Ukrainy Petro Czernyk ocenił, że zatopienie "Kowrowca" i "Cyklonu" to niezwykle znaczący sukces ukraińskiej marynarki wojennej.

ZOBACZ: Siergiej Ławrow ostrzega europejskich polityków. "Ostra faza konfrontacji"

- Osiągamy strategiczny parytet z państwem, które uważano za posiadające najlepszą flotę na Morzu Czarnym, podczas gdy my, Ukraińcy, takiej floty nie mieliśmy w ogóle - stwierdził ekspert zastrzegając jednocześnie, że nawet w przypadku zatopienia całej rosyjskiej floty, "wynik wojny rozstrzygnie się wyłącznie na lądzie".

Rosyjska marynarka wycofuje swoje okręty

Ministerstwo Obrony Rosji nie skomentowało jak dotąd doniesień o stratach w swojej marynarce z ubiegłej doby. Wiadomo jednak, że już w zeszłym roku Rosja rozpoczęła proces przerzucania okrętów Floty Czarnomorskiej do Noworosyjska, co miało by wynikiem serii udanych ataków ukraińskich wojsk. W marcu Dmytro Pletenczuk informował, że Rosjanie zdecydowali o wycofaniu niemal wszystkich najważniejszych statków z portów na Krymie.