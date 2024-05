Stan zdrowia premiera Słowacji. Są nowe informacje

- Najgorsze obawy dotyczące zdrowia premiera Fico na razie minęły - powiedział wicepremier Robert Kalinak. - Jego stan jest poważny i wymaga intensywnej opieki, ale nie zagraża życiu - dodał. Polityk przekazał, że nie jest rozważane przewiezienie premiera ze szpitala w Bańskiej Bystrzycy do Bratysławy. W sobotę sąd przychylił się do wniosku o areszt dla 71-latka, który postrzelił Fico.

Robert Kaliniak poinformował, że stan premiera jest poważny, ale stabilny, a rokowania pozytywne. Wicepremier dodał, że Fico potrzebuje dużo czasu, aby dojść do siebie.

- Głęboko wierzymy, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku, ale ponownie musimy podkreślić, że stan zdrowia premiera jest nadal bardzo poważny- powiedział Kaliniak. - Najgorsze, czego się obawialiśmy, na razie minęło - podkreślił.



- Na ten moment przewiezienia premiera do innej placówki nie jest ani planowane ani możliwe - przekazał wicepremier. Zaznaczył, że szef rządu doznał czterech ran, w tym jednej bardzo poważnej rany brzucha.

Minister spraw wewnętrznych Matus Sutaj Estok przekazał, że gdyby jedna z kul przeszła kilka centymetrów wyżej, to trafiłaby prosto w wątrobę.

Zamach na premiera Słowacji. Jest areszt dla sprawcy

Sędzia Specjalnego Sądu Karnego w Pezinku koło Bratysławy przychylił się do wniosku prokuratora i zgodził się na tymczasowe aresztowanie Juraja. C., który w środę ciężko ranił premiera Słowacji Roberta Ficę. Oskarżony ma postawione zarzuty zamiaru popełnienie zabójstwa z premedytacją.

Sąd uzasadnił decyzję o aresztowaniu możliwością ewentualnej ucieczki oskarżonego, a także kontynuowania przez niego działalności przestępczej.

ZOBACZ: Premier Robert Fico przeszedł kolejną operację. "Stan wciąż bardzo poważny"

Rzeczniczka sądu Katerina Kudjakova nie poinformowała, czy Juraj C. przyznał się do winy lub czy odrzucił taki zarzut. W komunikacie nie ma też informacji o areszcie, do którego ma trafić zamachowiec. Grozi mu 25 lat więzienia lub dożywocie.

Robert Fico został postrzelony w środę w mieście Handlova, gdzie na wyjazdowym posiedzeniu zebrał się rząd Słowacji. Do premiera kilka strzałów oddał 71-letni Juraj C. Jego czyn został oceniony jako motywowany politycznie.