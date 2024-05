Polska jest pod wpływem rozległego niżu. W związku z tym będzie do nas napływać ciepłe polarne morskie powietrze. Konfrontacja z wyżem znad Rosji spowoduje burzową aurę niemal nad całym krajem.

W niedzielę miejscami wystąpią silne opady deszczu i pojawi się porywisty wiatr, lokalnie możliwy jest również grad - przekazał IMGW.

W całym kraju możliwe burze. W związku z tym wydano ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami.

Rozpoczyna się sezon burzowy. IMGW wydał ostrzeżenia dla 15 województw

Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia nie będą obowiązywać wyłącznie w województwie podlaskim i miejscami w województwach warmińsko-mazurskim, mazowieckim oraz lubelskim.

W zależności od regionu, ostrzeżenie zacznie obowiązywać w niedzielę od godz. 10, 13 lub 15, a wszędzie potrwa do godz. 23.

Dodano, że ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Prognozowana suma opadów w czasie burz około 30 mm. Temperatura maksymalna od 22 st. C do 26 st. C.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotny deszcz, początkowo także burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 15 mm. Nad ranem w dolinach karpackich mgły ograniczające widzialność do 400 m. Temperatura minimalna od 10 st. C do 13 st. C.

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Po południu przelotne opady deszczu, miejscami burze. Prognozowana wysokość opadów do 25 mm. Temperatura maksymalna od 22 st. C do 25 st. C.