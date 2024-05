W Dąbrowie Górniczej doszło do wybuchu gazu w domu jednorodzinnym. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Jak przekazały służby, pod gruzami może znajdować się mężczyzna.

W Dąbrowie Górniczej doszło w niedzielę przed południem do wybuchu gazu w przybudowanym do domu jednorodzinnego pomieszczeniu. W skutek zdarzenia doszło do zawalenia budynku.

- Pod gruzami może znajdować się mężczyzna, który zamieszkiwał pomieszczenia dobudowane do domu jednorodzinnego - przekazał w Polsat News oficer prasowy PSP w Dąbrowie Górniczej Radosław Rzepecki.

Dąbrowa Górnicza. Wybuch gazu w domu jednorodzinnym. Trwa akcja ratunkowa

- Prawdopodobnie wybuchła butla gazu, która doprowadziła do zawalenia się stropu przybudówki - dodał strażak. - Całe zdarzenie spowodowało także pożar - wyjaśnił.

Rzecznik prasowy przekazał, że nie wiadomo czy uszkodzona jest konstrukcja całego budynku. O konieczności rozbiórki może zadecydować inspektor budowlany.

ZOBACZ: Zderzenie jednośladów pod Iławą. Są ofiary

W akcję włączyła się specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza z Jastrzębia-Zdroju. Na miejscu pracuje kilkanaście zastępów straży pożarnej.