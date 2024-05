Do tej pory mogliśmy się cieszyć niemal letnią aurą z wysokimi temperaturami i przygrzewającym słońcem. Jednak już w najbliższy weekend pogoda się zmieni. W sobotę i niedzielę (18-19.05) można spodziewać się przelotnych opadów deszczu i burz niemal we wszystkich regionach kraju.

Pogoda w weekend. IMGW wydało ostrzeżenia

18 maja w ciągu dnia będzie spore zachmurzenie. Przelotne opady deszczu i burze pojawią się głównie na zachodzie, południu i w centrum kraju. Miejscami może nawet padać grad jak informuje IMGW. Prognozowana suma opadów deszczu wynosi 20 mm, a lokalnie 25 mm.

IMGW wydało ostrzeżenie 1 stopnia w związku z prognozowanymi burzami. Pojawią się one niemal w całym kraju, z wyjątkiem północnego wschodu.

Temperatura będzie się wahać od 20°C do 24°C. Nieco chłodniej będzie w rejonach podgórskich Karpat i Sudetów oraz nad samym morzem, tam od 16°C do 19°C. Wiatr raczej słaby i umiarkowany.

W nocy gdzieniegdzie pojawią się przelotne opady deszczu i lokalne burze. Prognozowana suma opadów to 10 mm. Przestroga dla kierowców na południu Polski, bowiem pojawią się tam mgły ograniczające widzialność do 400 m. Temperatura będzie się wahać w granicach od 10°C do 13°C, niższe wartości będą jedynie na obszarach podgórskich.

Burze w niemal w całej Polsce

Z kolei w niedzielę nad niemal cała Polską pojawią się chmury. Według prognoz w całym kraju będą występować przelotne opady deszczu i burze, a lokalnie nawet opady gradu. Termometry pokażą maksymalnie 25°C, a nieco chłodnej będzie nad morzem oraz w rejonach podgórskich Karpat i Sudetów, gdzie temperatura będzie wahać się od 19°C do 22°C. Wiatr słaby i umiarkowany, ale w czasie burz w porywach do 70 km/h.



Natomiast niedzielna noc przyniesie przelotne opady deszczu, a w niektórych regionach mogą się pojawić również burze. Temperatura minimalna od 10°C do 13°C, jedynie w rejonach podgórskich od 7°C do 9°C. Wiatr będzie słaby.

W związku z prognozowanymi burzami oraz wiatrem zaleca się sprzątnięcie rzeczy pozostawionych m.in. na balkonach. Nawałnice mogą powodować szkody materialne i stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.