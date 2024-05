Mławscy funkcjonariusze zatrzymali do kontroli 65-letniego kierowcę opla. W czasie kontroli zauważono, że mężczyzna ma przy sobie częściowo opróżnioną butelkę z alkoholem. W czasie przesłuchania nie krył się z faktem, że mocny trunek zażył jeszcze przed wejściem do auta. Przechwałki kierowcy spotkały się z ostrą reakcją, a 65-latek może trafić nawet do więzienia.