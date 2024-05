Do nietypowej sytuacji doszło w czwartek przed godziną 20:00 przy ulicy Garwolińskiej w Warszawie. Mieszkańcy "byli przerażeni", gdy na ulicę zaczęły spadać sprzęty domowe. W związku sytuacją strażnicy z VII Oddziału Terenowego otrzymali wezwanie.

Magnetofon, telewizor i wózek na zakupy wylądowały na trawniku

Okazało się, że z okna z 10. piętra ktoś wyrzucał rzeczy jedna po drugiej. Po przyjeździe strażnicy zobaczyli leżące na trawniku rozbite szklane słoje, telewizor, elementy AGD, magnetofon, a nawet wózek na zakupy.

"Gdy przyjechaliśmy na miejsce z okna na 10. piętrze wypadł magnetowid, który zawisł na kablu pod oknem" - przekazał jeden ze strażników biorących udział w interwencji.



Funkcjonariusze natychmiast odgrodzili teren pod oknem tak, aby nikt tamtędy nie chodził.

Starszy mężczyzna wyrzucał swój dobytek

Strażnicy miejscy zawiadomili policję, pogotowie i straż pożarną. Następnie udali się do mieszkania, z którego wypadały przedmioty, jednak nie udało im się otworzyć lokalu. Zrobili to dopiero strażacy. Jak podała straż w komunikacie, wewnątrz mieszkania znajdował się starszy mężczyzna, który "zdradzał objawy załamania nerwowego".

"To prawdopodobnie on wyrzucał przez okno to, co wpadło mu w ręce. Senior wymagał pomocy medycznej, więc został przekazany ratownikom" - podano.

Utrudniał pracę Straży Miejskiej. Umilkł, gdy usłyszał głośny huk

Co ciekawe starszy mężczyzna nie był jednym mieszkańcem okolicy, który stwarzał problemy. Strażnicy oznajmili, że w czasie interwencji pewien "nerwowy mężczyzna" domagał się możliwości przejścia przez wyznaczoną strefę. Przekonywał funkcjonariuszy, że "nie mają prawa ograniczać jego wolności".



"Umilkł dopiero, gdy kilka metrów dalej spadł z hukiem magnetowid, który w tym właśnie momencie urwał się z kabla, na którym zwisał na 10. piętrze" - podali strażnicy.