Poważny wypadek podczas prac polowych na Mazurach. W miejscowości Giże rolnik znalazł się pod przewróconym ciągnikiem. 61-latek został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek w miejscowości Giże w powiecie oleckim na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Podczas prac w polu ciągnik przygniótł mężczyznę.

Wypadek w Giżach. Rolnik pod ciągnikiem

- Policjanci otrzymali zgłoszenie o godzinie 12:20 - powiedział Radiu 5 Damian Rytwiński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Olecku.

- Jak wstępnie ustalili pracujący na miejscu funkcjonariusze, podczas poruszania się ciągnikiem 61-letni mężczyzna przewrócił się wraz z pojazdem, który go przycisnął - dodał policjant.

ZOBACZ: Wypadek w Smolnie Wielkim. Droga całkowicie zablokowana, są ranni

Wiadomo, że poszkodowany to mieszkaniec gminy Świętajno. Jego stan jest poważny. Policjant określił go jako "bardzo słaby". Mężczyzna został przewieziony śmigłowcem LPR do szpitala w Suwałkach.

Policja będzie wyjaśniać, jak doszło do tego wypadku.