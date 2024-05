Wybuch w Szkole Aspirantów PSP. Dziewięć osób rannych

Dziewięć osób zostało poparzonych w poniedziałek, podczas zajęć w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu. Poszkodowani mają oparzenia I i II stopnia i trafili do poznańskich szpitali. W sali miało dojść do wybuchu niewielkiej ilości oleju.

W Szkole Aspirantów w Poznaniu doszło w poniedziałek do wypadku. Niebezpieczne zdarzenie potwierdził w rozmowie z Polsat News bryg. Rafał Wypych, który jest rzecznikiem szkoły.

Wybuch w Szkole Aspirantów w Poznaniu

W jednej z sali edukacyjnej, na zajęciach z przedmiotu "fizykochemia spalania i środki gaśnicze" doszło do eksplozji przy maszynie do wyznaczania temperatury zapłonu cieczy. Wybuchła niewielka ilość oleju.

- Zajęcia miały na celu wyznaczani temperatury zapłonu cieczy. Dziewięciu kadetów jest poszkodowanych. W sali znajdowały się łącznie 22 osoby. Poszkodowanych przewieziono do szpitali - powiedział bryg. Rafał Wypych w rozmowie z Polsat News.

Osoby poszkodowane mają oparzenia I i II stopnia. Ich życie nie jest zagrożone.

Po tym zdarzeniu nie doszło do pożaru. Wszystkie osoby opuściły pomieszczenie o własnych siłach.

- Dla nas jest to trudna sytuacja ponieważ w 70-letniej karierze naszej szkoły nigdy nie doszło do zdarzenia, w którym kadeci w ogóle byliby poszkodowani. Będzie dążyć do tego, aby dowiedzieć się, co było przyczyną tego zdarzenia. Na miejsce przybyli także funkcjonariusze policji, którzy pracują w asyście prokuratura - powiedział bryg. Rafał Wypych.

- Na ten moment trudno nam się wypowiedzieć co do przyczyny, czy mechanizmu tego zdarzenia. Wiemy, że doszło do tego w obrębie tego urządzenia do wyznaczania temperatury zapłonu - dodał.

Zajęcia są prowadzone w normalnym toku. Pomieszczenie, w którym doszło do wybuchu, zostało wyłączone. Na razie pracuje tam policja.

Wypadki z olejem w domu. Strażak ostrzega

Rzecznik powiedział, że do podobnych wypadków dochodzi często w warunkach domowych. Przestrzegał, aby zachować ostrożność i pamiętać o podstawowych zasadach.

- Rokrocznie dochodzi do wielu zdarzeń, w których bez przyczyną jest zapalnie się tłuszczów w urządzeń kuchennych. Pamiętajmy, aby odciąć dopływ tlenu. Przestrzegajmy się przed tym aby wlewać wodę do tłuszczu.