- Jeśli Zachód chce walczyć za Ukrainę na polu bitwy, Rosja jest na to przygotowana - powiedział nominowany po raz kolejny na ministra spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow. Dyplomata w trakcie konsultacji w Radzie Federacji komentował bieżącą sytuację swojego kraju.

Siergiej Ławrow stawił się w poniedziałek przed przedstawicielami Rady Federacji. Dzień wcześniej Władimir Putin wysunął jego kandydaturę na ministra spraw zagranicznych w nowym rządzie Michaiła Miszustina.

Ławrow: To postawienie Moskwie ultimatum

Podczas przemówienia przed parlamentem Ławrow nawiązał do sytuacji w Ukrainie oraz udzielanej Kijowowi pomocy przez Zachód. Według niego kraje NATO dążą do bezpośredniego starcia z Rosją.

- Jeśli Zachód chce walczyć za Ukrainę na polu bitwy, Rosja jest na to przygotowana - stwierdził polityk. - Mają prawo - jeśli chcą, żeby było to na polu bitwy, to będzie na polu bitwy - dodał.

W zeszłym tygodniu Kreml stwierdził, że wysłanie wojsk NATO na Ukrainę byłoby niezwykle niebezpieczne. Władimir Putin powiedział, że może to doprowadzić do rozszerzenia konfliktu na świecie.

Ławrow podczas przemówienia nawiązał również do rozmów pokojowych, które mają odbyć się w Szwajcarii w czerwcu bez udziału Rosji. Ocenił, że jest to równoznaczne z postawieniem Moskwie ultimatum.

Porównał tę sytuację do "nagany dla ucznia", o którego losie nauczyciele decydują za zamkniętymi drzwiami. - Nie można tak rozmawiać z nikim, zwłaszcza z nami - powiedział Ławrow.

Nowy rząd Rosji. Szojgu traci stanowisko

We wtorek - w dniu zaprzysiężenia Władimira Putina jako prezydenta - 58-letni Michaił Miszustin - zgodnie z oczekiwaniem - ogłosił dymisję całego rządu.

W piątek jednak Władimir Putin ponownie mianował go premierem Rosji. Następnego dnia Michaił Miszustin zaproponował członków nowego rządu, a w niedzielę swoje kandydatury wysunął Putin.

Znalazł się wśród nich Siergiej Ławrow, który rosyjską dyplomacją kieruje od 20 lat. Stanowisko stracił z kolei szef MON - Siergiej Szojgu.

Na kandydatury rekomendowane przez Władimira Putina muszą zgodzić się Rada Federacji i Duma Państwowa, co wydaje się być jedynie formalnością.