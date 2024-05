Ukraińcy uderzyli w rafinerię w Wołgogradzie. Według strony rosyjskiej dron został "zneutralizowany", ale spadł na teren zakładu i spowodował pożar. Wcześniej ukraiński wywiad informował o przeprowadzeniu udanej akcji. To kolejny taki przypadek w ostatnich dniach.

Ukraińcy uderzyli w kolejną rosyjską rafinerię. "Ukraińska Prawda" powołując się na doniesienia agencji TASS podała, że doszło do ataku w Wołgogradzie.

Trafiony miał zostać zakład przetwórstwa ropy. Na teren obiektu spadł dron, co spowodowało wybuch pożaru.

Rosyjskie władze: Pożar opanowany, obyło się bez ofiar

Andriej Boczarow, gubernator obwodu wołgogradzkiego przekazał, że pożar został szybko opanowany i nikt nie ucierpiał.

Z przekazu przedstawiciela rosyjskich władz, bezzałogowiec miał zostać zniszczony przez broń radioelektroniczną i spaść na teren rafinerii.

ZOBACZ: Rosja. Dron samobójca uderzył w rafinerię. Do sieci trafiło nagranie

W przypadku ataków na terytorium Rosji lokalne władze zwykle informują o udanych zestrzelaniach i skutecznej pracy obrony powietrznej.

Ukraiński wywiad o udanym ataku

Dzień wcześniej ukraińskie media, powołując się na wywiad wojskowy (HRU) poinformowały o udanym ataku na rafinerię Łukoilu w tym mieście.

"W nocy w Rosji znowu huczało. O godz. 3.45 (2.45 w Polsce - red.) do zakładów przetwórstwa ropy w Wołgogradzie, które należą do firmy Łukoil zawitały drony HUR" - przekazała "Ukraińska Prawda", cytując swojego rozmówcę z wywiadu wojskowego.

ZOBACZ: Wojna w Ukrainie. Rosjanie zaatakowali rafinerię w obwodzie połtawskim

Według relacji uszkodzone miały zostać dwie instalacje przetwórstwa.

Z kolei rosyjskie media podawały w sobotę, że nad obwodami kurskim i wołgogradzkim zestrzelonych zostało siedem dronów.

Ukraińcy atakują rosyjskie rafinerie. Frustracja w Waszyngtonie

Od miesięcy rosyjskie składy ropy i rafinerie znajdują się na celowniku Kijowa. Ukraińskie drony regularnie posyłane są do niszczenia zaplecza armii Władimira Putina.

Strategia broniącej się przed inwazją Ukrainy nie znajduje poparcia wśród wszystkich sojuszników. W marcu Waszyngton zaapelował w tej sprawie.

ZOBACZ: Pokazali pierwszy taki film z ataku drona na rosyjską rafinerię

"Stany Zjednoczone wezwały władze Ukrainy do zaprzestania ataków na rosyjską infrastrukturę energetyczną, ponieważ ataki dronów na rafinerie naftowe mogą doprowadzić do wzrostu światowych cen paliw" - informował wtedy "Financial Times".

Dziennik pisał wtedy, że w obliczu nadchodzącej kampanii prezydenckiej w USA w Białym Domu narasta "frustracja" spowodowana brawurowymi atakami ukraińskich dornów na magazyny i zakłady przetwórstwa ropy w zachodniej Rosji.

Po tygodniach od komunikatów zza oceanu Kijów nie zmienił taktyki.