Pożar w Kampinoskim Parku Narodowym. Głos zabrał wiceminister

W Kampinoskim Parku Narodowym doszło do pożaru. Z informacji przekazanych przez służby wynika, że spłonęło ok. 2500 m kw. lasu. Głos w tej sprawie zabrał wiceminister klimatu i środowiska. Podziękował strażakom za ich działania oraz zaapelował do osób znajdujących się na terenie Warszawy.