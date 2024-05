Pierwsze koncepcje sieci 6G zakładają, że będzie ona w pełni bezpieczna dla organizmów żywych, a nawet ma podnieść ludzkie możliwości intelektualne na zupełnie nowy, wyższy poziom. Ma to stanowić zupełnie nowy standard globalnej komunikacji. W wielu firmach na całym świecie trwają już zaawansowane prace nad strukturą sieci 6G.

Wszystko wskazuje na to, że pionierem w rozwoju sieci 6G będzie Korea Południowa. Tamtejsze władze zapowiedziały, że wdrożenie nowego standardu komunikacji ma nastąpić już w 2028 roku. Ma to więc nastąpić o dwa lata szybciej, niż pierwotnie planowano.



Sieć 6G będzie funkcjonować w paśmie o częstotliwości od 100 GHz do 10 THz, a prędkość przesyłu danych przekroczy 1 Tb/s. To ogromny wzrost jakości transmisji w porównaniu do sieci 5G, w której obecnie w większości przypadków transfer wynosi około 1 Gb/s. Oznacza to więc 1000-krotny wzrost przepustowości łącza.

W sieci 6G człowiek będzie anteną? Brzmi absurdalnie, ale to możliwe

Niektóre zgłaszane patenty związane z siecią 6G wskazują, że technologia komunikacji będzie ściśle związana z ludźmi. Transmitery mogą być noszone przez nich na rękach w formie bransoletek. Dużą rolę w przekazie danych mają odegrać również najnowsze diody świecące typu LED.



Jak tłumaczą eksperci, sieć przyszłości wciąż znajduje się w fazie projektowania. Dlatego też nikt do końca nie wie, jak jej struktura będzie wyglądała w 2028 roku.

Rozwój technologii zbliża się do technologicznej osobliwości, co oznacza, że powstaje tak wiele różnych wynalazków, że trudno jest przewidzieć, w które z nich należy obecnie inwestować.

