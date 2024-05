Ceny zbóż gwałtownie wzrosły w maju, a spowodowane to jest niepewnością co do nadchodzących zbiorów na całym świecie. Również na krajowym rynku można zauważyć wzrosty, ale nie wszystkie gatunki zbóż doświadczyły takiej samej podwyżki. Mocno podrożała kukurydza i pszenica oraz jęczmień pszenżyto i żyto. Z kolei ceny owsa zaczynają spadać.

Zmiany klimatyczne mają wpływ na zbiory kukurydzy i innych zbóż

Cena kukurydzy i innych zbóż w maju 2024 roku kształtują między innymi czynniki klimatyczne. Niepokój na rynkach zbóż wywołują zmieniające się warunki pogodowe. Nadmierne opady w Europie Zachodniej wpływają na obniżenie prognoz produkcji pszenicy ozimej i opóźniają siewy kukurydzy, szczególnie we Francji.

ZOBACZ: Dodatkowe wsparcie dla dzieci rolników. Zobacz, na co możesz liczyć



Z kolei południowa Rosja boryka się z suszą i niskimi temperaturami, które również mogą obniżyć zbiory. Dodatkowo niepokojące doniesienia nadchodzą z Ameryki Południowej, gdzie w Argentynie prognozy zbiorów kukurydzy zostały obniżone do 46,5 mln ton z powodu powodzi, a w Brazylii obecne warunki są najgorsze od ponad 80 lat. Te czynniki również mają wpływ na ceny kukurydzy i innych zbóż w maju 2024 roku.

Cena kukurydzy w górę w notowaniach na giełdach

Europejskie giełdy odnotowały wzrost cen po otwarciu giełd w USA. Inwestorzy dostrzegli pogarszające się warunki pogodowe na całym świecie, co przełożyło się na wzrost zakupów zbóż.

ZOBACZ: Ceny czereśni wyższe niż zwykle. Wszystko przez przymrozki

W efekcie, ceny na europejskim rynku osiągnęły najwyższe poziomy od września 2023 roku. Cena pszenicy na Euronext wyniosła 215 EUR/t, a na CBoT 232,31 USD/t. Również ceny kukurydzy wzrosły i sięgają one 209,25 EUR/t na Euronext i 179,91 USD/t na CBoT.

Cena kukurydzy w maju 2024 na polskim rynku

Na polskim rynku ceny zbóż również wzrosły, zarówno w skupach, jak i portach. Warto zauważyć, że ruch w skupach jest ograniczony, między innymi z powodu długiego weekendu.

Mimo wysokich cen i rosnącego popytu, zwiększenie podaży nie nastąpiło, nawet pomimo zapowiedzi dopłat do skupu zbóż. W ciągu ostatnich tygodni cena skupu wzrosła miejscami nawet o 10 proc. Cena kukurydzy w maju cały czas drożeją, ale średnio wynosi ona 686,11 zł/t.

red / polsatnews.pl