- Idziemy do Europy po konkrety - powiedział podczas konwencji szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Na miesiąc przed wyborami do Parlamentu Europejskiego liderzy Polski2050 i PSL - oprócz prezentacji kandydatów - przekazali również hasło wyborcze. Szymon Hołownia mobilizował, by 9 czerwca pójść zagłosować, bo inaczej "zrobią to osoby, które chcą "wyprowadzić Polskę z UE".

W sobotę po godzinie 14 w Warszawie Trzecia Droga - sojusz PSL i Polski2050 - zaprezentowała hasło w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Brzmi: "Trzecia Droga - bądź sobą w Europie".

Wicepremier, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że "być sobą w Europie", to znaczy dbać o interesy Polski.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Lider ludowców: Idziemy po konkrety

- Idziemy do Europy po konkrety - po konkretne pieniądze dla polskiej przedsiębiorczości, dla gospodarstw rolnych i samorządów, po żłobki, przedszkola, szpitale i po budowę bezpieczeństwa w Polsce - wymieniał.

Dodał, że "bycie sobą w Europie" to bycie dumnym z Polski i jej dokonań. Wskazał, że 20 lat Polski w Unii Europejskiej to zmiany na korzyść i jest to miejsce gwarantujące bezpieczeństwo i rozwój.

- Miarą patriotyzmu jest być dzisiaj najsilniejszym państwem w Unii Europejskiej i budować najsilniejszą Unię Europejską w jej historii - powiedział lider ludowców.

Zaznaczył, że wspólnota narodowa jest na pierwszym miejscu, ale musi być ona "w gronie państw i narodów, które gwarantują nam rozwój i bezpieczeństwo".

Szymon Hołownia o obawach. Chodzi o frekwencję

Szymon Hołownia mówił z kolei podczas wystąpienia o swojej obawie względem frekwencji.

- My się boimy, że będzie 18 proc. To jest dzisiaj jest największe zadanie, żebyśmy byli 9 czerwca przy urnach wyborczych - mówił, zaznaczając, że jeśli wyborcy Trzeciej Drogi nie pójdą zagłosować, to zrobią to osoby, które chcą "wyprowadzić Polskę z UE".



Tekst jest aktualizowany.

Zgodnie z postanowieniem prezydenta Andrzeja Dudy wybory do europarlamentu odbędą się w Polsce w niedzielę 9 czerwca.