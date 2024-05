Na początku oświadczenia prezes PiS wymienił polskich posłów, którzy głosowali "za" i "przeciw" Zielonemu Ładowi w Parlamencie Europejskim. - To najlepszy dowód tego, że to co w tej chwili wyprawia Tusk, to stosowanie starej metody, gdzie uciekający złodziej krzyczy łapać złodzieja - powiedział Jarosław Kaczyński.

Jarosław Kaczyński przeciwko Zielonemu Ładowi

- Zielony Ład to m.in. dzieło Platformy Obywatelskiej. Partia włączyła się w to, po to, żeby realizować różne interesy i różne ideologie, ale te interesy nie są polskie, te ideologie - choć funkcjonują u nas - to nie mają polskiego pochodzenia. Są z zewnątrz, są szaleństwem indukowanym z innych państw Europy do naszego kraju - dodał.

Kaczyński stwierdził, że "różne inne decyzje, które były podejmowane w ciągu ostatnich lat, a nawet wcześniej przed 1920 (taki rok podał prezes PiS - red.) rokiem to decyzje, które w gruncie rzeczy sprowadzały się do tego, ze Tusk współpracuje z von der Leyen" w realizacji Zielonego Ładu.

- My jesteśmy przeciwko Zielonym Ładowi i będziemy dzisiaj brali udział w marszu - jako zwykli obywatele, nie jako partia polityczna - bo taka jest koncepcja tej demonstracji, która jest prowadzone przez dwie Solidarności - tą Pracownicza i Rolniczą - mówił. - To główne hasło "Precz z Zielonym Ładem" to jest także nasze hasło - dodał.

Kaczyński tłumaczył, że program "rozumiany węziej jest skierowany przeciwko rolnictwu", a "szerzej przeciwko wszystkim poza - może - bardzo wąską grupą najbogatszych". - Zielony Ład ma służyć temu, żeby takie kraje jak Polska - której goniły dotąd Unię Europejską - przestały gonić UE i zaczęły się cofać - mówił prezes PiS.

Kaczyński porównał Polskę do krajów Trzeciego Świat

- Chodzi o to, aby te wielkie szanse na to, żeby Polska stała się krajem tak naprawdę równoprawnym, także jeżeli chodzi o dochody, o pensje, o poziom życia, żeby te szanse zostały zmarnowane - dodał twierdząc, że wspomniane szanse stworzył rząd PiS-u.

- Ktoś celnie powiedział, że myśmy "wyciągnęli Polskę z Trzeciego Świata", bo kraj z głodnymi dziećmi to jest kraj Trzeciego Świata. Nam się to udało - oznajmił dodając, że nasz kraj "w tamtym okresie ogromnie zyskał".

Prezes PiS przypomniał, że jego partia miała w planach własny marsz. - Doszliśmy do wniosku, że dwa marsze w bardzo bliskim czasie to jest coś, co pewnie nie wyjdzie, dlatego liczymy, że wyjdzie ten dzisiejszy - powiedział.

- Nie zależy nam na reklamowaniu tam naszej własnej partii, tylko na tym żeby to po prostu wyszło, żeby było dużo ludzi, dlatego bierzemy udział bez naszych sztandarów i przemówień, po prostu jako obywatele - dodał.