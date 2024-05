Sąd Dyscyplinarny uchylił immunitet sędziego Tomasza Szmydta - przekazał rzecznik Naczelnego Sądu Administracyjnego. Oznacza to, że uciekinier może zostać zatrzymany przez służby, można zastosować wobec niego również areszt tymczasowy. Wcześniej Adam Bodnar tłumaczył, że taka decyzja sądu będzie podstawą do wydania listu gończego lub noty Interpolu za Szmydtem.

"Naczelny Sąd Administracyjny - Sąd Dyscyplinarny pierwszej instancji po rozpoznaniu wniosku Prokuratury Krajowej z 8 maja o wydanie uchwały zezwalającej na pociągniecie sędziego WSA w Warszawie do odpowiedzialności karnej (...) podjął uchwałę zezwalającą na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Szmydta" - poinformował sędzia Sylwester Marciniak.

Sąd Dyscyplinarny zdecydował ws. sędziego Szmydta

"Sąd zezwolił na jego zatrzymanie i na zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania oraz zawiesił z urzędu wskazanego sędziego w czynnościach służbowych" - dodał. Formalnie uchwała jest nieprawomocna.

Kilka godzin przed decyzją sądu minister sprawiedliwości poinformował, że uchylenie immunitetu będzie podstawą do wydania listu gończego. - Oczywiście, jeśli chodzi o to zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie nikt się nie spodziewa, że teraz polskie służby będą cokolwiek robiły na terytorium Białorusi, ale chodzi o to, żeby dało to podstawę do wydania późniejszego listu gończego oraz także noty Interpolu, żeby ograniczyć (sędziemu) różne możliwości poruszania się - poinformował.

W środę Adam Bodnar przekazał, że Prokuratura Krajowa złożyła wniosek o wydanie uchwały zezwalającej na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej - zbiegłego na Białoruś - sędziego Tomasza Szmydta. Dokument trafił do Sądu Dyscyplinarnego NSA.

Prokurator Generalny przekazał również, że przygotowano wniosek o uchylenie immunitetu. Podjęcie działań w "trybie natychmiastowym" zapowiadał także premier Donald Tusk.

Polski sędzia uciekł na Białoruś. Chce azylu od Łukaszenki

W poniedziałek Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Tomasz Szmydt zwrócił się do władz Białorusi o azyl. Wcześniej podczas konferencji prasowej krytykował polskie władze i zapowiedział rezygnację ze swojej funkcji.

Szmydt przekazał, że jego obecność na konferencji i wniosek o azyl to wyraz protestu wobec polskiej polityki prowadzonej w stosunku do Białorusi i Rosji. Jego zdaniem polscy politycy powinni "przywrócić dialog z prezydentem Łukaszenką i Rosją".

Tego samego dnia Prokuratura Krajowa poinformowała, że mazowiecki pion ds. przestępczości zorganizowanej PK z urzędu prowadzi czynności sprawdzające w związku z informacją o azyl polityczny na Białorusi. W środę poinformowano, że PK wszczęła w tej sprawie śledztwo. Postępowanie toczy się ws. działań dla obcego wywiadu i udzielania temu wywiadowi informacji mogących wyrządzić szkodę RP. Sprawę badają także służby specjalne.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał komunikat, w którym przekazał, że od 22 kwietnia do 10 maja Szmydt przebywa na urlopie wypoczynkowym. Prezes sądu nie otrzymał informacji od sędziego o zrzeczeniu się urzędu.