Iwanow jako wiceszef odpowiadał w rosyjskim ministerstwie obrony za organizację zarządzania nieruchomościami wojskowymi oraz wsparcie medyczne dla rosyjskiego wojska.

"W środę Moskiewski Sąd Miejski przeprowadził za zamkniętymi drzwiami rozprawę apelacyjną, w które odrzucił wniosek Iwanowa o umieszczenie go w areszcie domowym" - podaje agencja Interfax. Oznacza to, że czołowy rosyjski urzędnik będzie przebywał za murami aresztu śledczego w Lefertowie co najmniej do 23 czerwca.

Timur Iwanow z zarzutami. Miał czerpać korzyści z kontraktów wojskowych

48-letni wiceminister został oskarżony o przyjęcie łapówki w postaci usług budowlanych. Z przekazów rosyjskich mediów wynika, że chodzi o korzyści wycenione na ponad miliard rubli czyli kwotę przekraczającą 12 mld dolarów.

"Iwanowowi grozi do 15 lat więzienia za przyjmowanie łapówek na dużą skalę" - podał "The Moscow Times".

Dziennik opisał proceder jako "przestępczy spisek" polegający na przejmowaniu funduszy "w formie usług majątkowych w trakcie zawierania umów i podwykonawstwa dla ministerstwa obrony".

"Kommersant" informował wcześniej, że Iwanow przyjął korzyści szacowane na 1,185 miliarda rubli. Wycena dotyczy kosztu remontu XIX-wiecznej rezydencji w centrum Moskwy i budowy osiedla Pankratowo w regionie Tweru.

Niezależny rosyjski serwis śledczy IStories powołując się na doniesienia dwóch informatorów podał, że pojawiły się podejrzenia o zdradzie stanu Iwanowa. Te miały zostać uznane na Kremlu za "spekulacje".

Adwokat oskarżonego przekazał, że sprawa sięga publikacji medialnych sprzed roku, które miały skompromitować jego klienta. Iwanow od początku zaprzecza stawianym mu zarzutom.

Kim jest Timur Iwanow?

Timur Iwanow, który w 2016 roku został mianowany wiceszefem rosyjskiego MON. Nadzorował budownictwo, mieszkalnictwo, zarządzanie nieruchomościami, kredyty hipoteczne i zamówienia dla rosyjskiego wojska.





Stał m.in. za powstaniem Patriot Parku w Kubince w obwodzie moskiewskim oraz odbudową ukraińskiego Mariupola, który został doszczętnie zniszczony podczas rosyjskiego oblężenia i przejęty przez wojska agresora.



Jest bliskim współpracownikiem ministra obrony Siergieja Szojgu.