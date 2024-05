Rosjanie świętują Dzień Zwycięstwa, a razem z nimi polski piłkarz. Maciej Rybus grający od lat we wschodnich klubach postanowił złożyć kwiaty przed pomnikiem rosyjskich bohaterów. Jego zespół opublikował nagranie z wydarzenia.

Rosjanie tradycyjnie 9 maja świętują Dzień Zwycięstwa, czyli rocznicę zakończenia II wojny światowej. Główne obchody w Moskwie zaczęto organizować corocznie w latach 90. Władze na Kremlu starały się zapraszać przywódców z całego świata, ale ci z czasem zaczęli odmawiać udziału, szczególnie po aneksji Krymu w 2014 roku.

Dzień Zwycięstwa to obecnie domena nie tylko stolicy. Obchody organizuje się również w innych miastach, w tym w Kazaniu. Z okazji święta udziałem postanowił się pochwalić klub piłkarski Rubin Kazań.

Klub opublikował nagranie, na którym piłkarze składają kwiaty przed pomnikiem poświęconemu bohaterom Wielkiej Wojny Ojczyźnianej - tak w Rosji nazywa się walki w czasie II wojny światowej na terytorium ZSRR, czyli od 1941 roku.

Maciej Rybus na rosyjskim święcie. Kariera za wschodnią granicą

Wśród składających kwiaty można dostrzec Macieja Rybusa. Piłkarz w polskiej Ekstraklasie debiutował w 2007 roku w Legii Warszawa. W 2012 przeszedł do klubu Terek Grozny w Czeczenii. W 2016 miał epizod z grą dla francuskiego Olympique Lyon i w 2017 przeniósł się do Rosji, rozpoczynając grę dla klubu Lokomotiw Moskwa.

Dzień Zwycięstwa w Moskwie. Putin: Nie pozwolimy zagrozić Rosji. Siły strategiczne w gotowości

Po agresji na Ukrainę, w czerwcu 2022 Rybus przeszedł do Spartaka Moskwa, co wywołało wiele kontrowersji. Decyzję piłkarza skrytykował między innymi ówczesny wiceminister spraw zagranicznych. Marcin Przydacz napisał w mediach społecznościowych, że kontrakt Rybusa to "krwawe pieniądze". Wiceminister wyraził też nadzieję, że Rybus już nie zagra w polskiej reprezentacji.

Do Rubina Kazań piłkarz przeszedł w czerwcu 2023 roku.