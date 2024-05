W Wielkiej Brytanii przeprowadzono operację, dzięki której 18-miesięczna dziewczynka odzyskała słuch. Był to pierwszy na świecie zabieg, w którym użyto terapii genowej, a co więcej trwał tylko 16 minut. Lekarz prowadzący operację prof. Manohar Bance przyznał, że wyniki są lepsze niż zakładano, a terapia może okazać się skutecznym lekarstwem na głuchotę.

18-miesięczna Opal Sandy z Oxfordshire urodziła się z wadą słuchu spowodowaną neuropatią słuchową. Jest to schorzenie, które zakłóca impulsy nerwowe przemieszczające się z ucha wewnętrznego do mózgu. Zaburzenie jest często spowodowany wadliwym genem. Dziewczynka była całkowicie głucha.

Pierwszy taki zabieg na świecie. Dziewczynka z Wielkiej Brytanii odzyskała słuch

Chwilę przed swoimi pierwszymi urodzinami została poddana zabiegowi, podczas którego przekazano jej kopię prawidłowo funkcjonującego genu. Operacja odbyła się w szpitalu Addenbrooke's, należącym do Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust. Co ciekawe, cały zabieg trwał jedynie 16 minut.

- To było szalone - wspomina matka dziecka cytowana przez "The Guardian". Po kilku miesiącach od zabiegu Opal słyszy niemal doskonale. Jej rodzice byli w szoku. - Naprawdę nie mogłam w to uwierzyć - powiedziała Jo Sandy.

ZOBACZ: Lekarz dyżurował z podłączoną kroplówką. Sprawą zajęła się prokuratura

Prof. Manohar Bance, chirurg i główny lekarz zajmujący się tymi badaniami powiedział, że wstępne wyniki są "lepsze niż się spodziewał". Przyznał, że jest to przełom, ponieważ można teraz leczyć osoby z tego typu schorzeniami. - Wyniki Opal są spektakularne i bardzo bliskie przywrócenia normalnego słuchu. Mamy więc nadzieję, że może to być potencjalne lekarstwo - powiedział.

Jednocześnie przyznał, że badania nad terapią trwały wiele. - To dziesięciolecia pracy, aby w końcu zobaczyć coś, co faktycznie zadziałało u ludzi - mówił. - To było bardzo wyjątkowe uczucie - dodał.

Ruszyły badania nad leczeniem neuropatii słuchowej

Szpital rozpoczął rekrutację dzieci z neuropatią słuchową z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i USA, które będą obserwowane przez pięć lat. Wstępnie wybrano 18 dzieci, które wezmą udział w pionierskiej terapii. Profesor Bance powiedział, że na razie leczenie jest kierowane tylko do najmłodszych. - Mózg zaczyna wyłączać swoją zdolność adaptacji po mniej więcej trzecim roku życia - wyjaśnił.

Opal otrzymała dawkę terapii genowej tylko do jednego ucha, a w drugim ma zamontowany aparat słuchowy, jednak pozytywne wyniki wskazują, że kolejne dzieci będą mogły wypróbować leczenia zarówno na prawe ucho, jak i lewe.

Dziewczynka jest - jak na razie - najmłodszą osobą na świecie, na której przeprowadzono tego typu zabieg. Profesor Bance przyznał, że aktualne badania to "dopiero początek terapii genowych", które "oznaczają nową erę w leczeniu głuchoty".