Pod koniec kwietnia Cyberpartyzanci - hakerzy działający na rzecz opozycji w Białorusi - wykradli bazę wiadomości, jakie w latach 2014–2023 otrzymał przez internet Komitet Bezpieczeństwa Państwowego (KGB) tego kraju. Jest to ok. 40 tys. meldunków.

Polacy piszą donosy do Łukaszenki

"Dziennik Gazeta Prawna" przytoczył jeden z donosów napisany przez rzekomą Polkę. "Dzień dobry, jestem obywatelką Polski i chciałabym powiadomić o możliwym przestępstwie" - czytamy. Kobieta podająca się za Agnieszkę I. (w donosie są pełne dane) opisała współpasażerów zmierzających do amerykańskiego konsulatu w Warszawie, którzy w marcu podróżowali z Brześcia do Polski.

Z informacji wynika, że mężczyzna mówił żonie, że ma mnóstwo danych ważnych dla USA, które mogą zapewnić rodzinie amerykańskie obywatelstwo. Kobieta zapewniła, że "bardzo lubi Białoruś" i nie chce "by cokolwiek mogło zaszkodzić" państwu.

Jednak nie ma pewności nie tylko co do samej informacji, ale także danych donosicielki. W mediach społecznościowych nie ma osoby o takich personaliach, adres e-mail, który podała, jest nieaktywny, a - jak pisze dziennik - pewne cechy języka rosyjskiego, którym się posługuje, wskazują, że jest to dla niej język ojczysty, używany na co dzień także w wersji potocznej.

To nie jedyny taki przypadek. Wiadomości jest znacznie więcej i co ciekawe - rzekomo - pochodzą również z Litwy czy Niemiec.

Donosy mogą zaszkodzić

Były białoruski milicjant Stanisłau Łupanosau, który przeszedł na stronę opozycji cytowany przez "DGP" ocenił, że jeśli ktoś wysłał tą drogą konkretne informacje o czyimś zaangażowaniu w działalność opozycyjną, mógł mu mocno zaszkodzić.

Co prawda znaczna część to wiadomości od osób z zaburzeniami psychicznymi, piszących o spiskach o zasięgu światowym, jednak są też prośby do komitetu albo informacje o przestępstwach kryminalnych. Według byłych milicjantów, zrzeszonych w opozycyjnej organizacji BelPol, tylko 5 proc. to klasyczne donosy polityczne, informujące o antyrządowej działalności sąsiadów i znajomych.