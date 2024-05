Wenezuela może stać się pierwszym we współczesnej historii krajem, który straci wszystkie swoje lodowce. Klimatolodzy oświadczyli, że jedyny pozostały w Ameryce Południowej masyw jest zbyt mały, aby wciąż można go było sklasyfikować jako lodowiec. Wenezuela to nie jedyny kraj, którego w przyszłości może dotyczyć ten problem.