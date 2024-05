W programie "Lepsza Polska" Dorota Gawryluk zapytała swoich gości między innymi jakie informacje mógł wynieść były sędzią Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Tomasz Szmydt, który opuścił Polskę i poprosił o azyl na Białorusi.

- Były stwierdzenia, że miał dostęp do informacji natowskich i Unii Europejskiej. Nie mógł mieć takiego dostępu - podkreślił płk Jacek Mąka, były wiceszef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Urzędu Ochrony Państwa.

Jak zaznaczył, wynik to wprost z przepisów prawa. - Są tylko cztery osoby w państwie bez specjalnego postępowania sprawdzającego, które daje ten dostęp, tzn. prezydent, premier, marszałkowie Sejmu i Senatu - wskazał.

Mąka podkreślił, że Szmydt musiałby przejść odpowiednią procedurą by otrzymać wymagany certyfikat bezpieczeństwa.

Dane z ankiet osobowych. Generał wskazuje na możliwości Szmydta

- Miał rzeczywiście dostęp do gigantycznej ilości danych przy procedurach, które rozpatrywał. Wiele się mówi o tym, że mógł wykorzystywać dane np. z ankiet bezpieczeństwa osobowego - zauważył pułkownik.

- Ale uwaga, ankiety bezpieczeństwa osobowego funkcjonariuszy i żołnierzy posiadają klauzulę tajne i ściśle tajne. On te ankiety mógł jedynie w kancelarii tajnej analizować - podkreślił Jacek Mąka.

Z oficerem nie zgodził generał Leon Komornicki. - Pan pułkownik słusznie to wszystko zauważa, ale przecież do takich zadań (szpiegowskich - red.) dedykuje się ludzi, którzy są przygotowani na tego typu sytuacje i są w stanie to ominąć. Jeśli (Szmydt - red.) do tego był dobrze przygotowany, zrobił to - ocenił były zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

