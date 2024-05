Strażnicy w trakcie minionego weekendu interweniowali w związku z nielegalnym wejściem na pas drogi granicznej z Ukrainą. W sumie przyłapali na gorącym uczynku dziewięć osób.

Funkcjonariusze z Wojtkowej podjęli pięć takich interwencji. Ich sprawcami było siedmiu Polaków i jeden obywatel Norwegii. "Wszyscy ulegli pokusie zrobienia sobie zdjęcia ze słupem granicznym. Pięciu z nich zostało ukaranych mandatem karnym, pozostałą trójkę pouczono" - podała w komunikacie SG.

Jeden przypadek odnotowali też strażnicy z Czarnej Górnej. W tym przypadku turystka weszła na pas, żeby zobaczyć jak wygląda granica. Również w tym przypadku wystawiony został mandat karny.

Podejście do słupa może być potraktowane jako przestępstwo

"Należy pamiętać, że wchodząc na pas drogi granicznej zostanie się skontrolowanym przez Straż Graniczną. Turystom odwiedzającym Bieszczady i tereny położone przy granicy państwa przypominamy zatem o przepisach porządkowych" - apeluje SG.

Za nie stosowanie się do przepisów można zostać ukaranym grzywną do 500 zł, a podejście do ukraińskiego słupa jest już nielegalnym przekroczeniem granicy. To w zależności od charakteru jest traktowane jako wykroczenie, albo przestępstwo.

Zakaz wejścia na drogę pasa granicznego z Białorusią

Mimo, że wyżej wymienione przypadki dotyczyły granicy z Ukrainą, to te same przepisy obowiązują na pasie drogi granicznej z Białorusią, gdzie od jesieni 2021 roku dochodzi do nielegalnych przekroczeń imigrantów.

Również tam odnotowywane były przypadki wejścia na pas drogi granicznej. SG informowała w połowie stycznia, że funkcjonariusze z Michałowa nałożyli mandaty na trzech mężczyzn, którzy postanowili z bliska przyjrzeć się zaporze technicznej postawionej na granicy z Białorusią.

Granica z Białorusią. Setki prób przekroczenia

We wtorek SG na platformie X poinformowała, że grupa kilkudziesięciu migrantów usiłowała przedrzeć się do Polski przez graniczną rzekę Przewłoka.

"Polskie służby ochraniające granicę czekały na swoich posterunkach" - czytamy.

Dzień wcześniej funkcjonariusze udostępnili dane dotyczące okresu - od 2 do 5 maja. W tym czasie odnotowano 949 prób nielegalnego przedostania się z Białorusi do Polski.

W kierunku patroli imigranci rzucali konarami i kamieniami.

Dziewięć osób zostało zatrzymanych za pomocnictwo.