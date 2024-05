Rząd na wyjeździe. Luksusowe samochody zamienili na pociąg

Rząd Donalda Tuska pojechał na swoje pierwsze wyjazdowe posiedzenie. Politycy zdecydowali się na ekologiczną formę przejazdu i zastąpili samochody pociągiem, którym dojadą do Katowic. Tam premier wraz z szefową Komisji Europejskiej zaprezentuje plan dla Europy.

We wtorek rano na dworcu w centrum Warszawy można było spotkać nietypowych pasażerów. Politycy zmierzający na spotkanie z Ursulą von der Leyen zrezygnowali z podróży luksusowymi autami na rzecz pociągu Intercity. To właśnie komunikacją zbiorczą rząd Donalda Tuska dotrze do Katowic.

"Wyjazdowa Rada Ministrów" - czytamy na X Kancelarii Premiera. To pierwszy raz - od kiedy nastąpiła zmiana rządów - gdy Rada Ministrów spotka się na posiedzeniu wyjazdowym.

O 9.20 Donald Tusk ma wystąpić na scenie Europejskiego Kongresu Gospodarczego wspólnie z Ursulą von der Leyen. Premier Polski i szefowa KE zaprezentują plan dla Europy.

- Przyjechałam do Polski, żeby oznajmić, iż chcę budować z Donaldem Tuskiem oraz z Platformą Obywatelską koalicję na rzecz silnej Europy. Koalicję, która sprawi, że centrum przeciwstawi się skrajnościom, a Europa stanie się silniejsza, zamożniejsza i bezpieczniejsza - powiedziała PAP von der Leyen.

Jak podkreśliła, rozmowy toczące się na EKG, dotyczące m.in. bezpieczeństwa i obronności, są wśród kluczowych priorytetów jej ewentualnej drugiej kadencji. - Potrzebujemy Europy, która potrafi się obronić - wskazała, dodając, że liczy na doświadczenie i inicjatywę Polski w wysiłkach na rzecz budowy "europejskiej unii obronnej".

Szefowa KE zaznaczyła, że cieszy się, iż może ponownie liczyć na Polskę jako partnera, który podziela podobne wartości i który jest orędownikiem "otwartości, demokracji i poszanowania praworządności". - Wartości te są bardzo zagrożone w nadchodzących wyborach. Nasz europejski styl życia jest atakowany nie tylko z zewnątrz, ale także przez populistów i demagogów z wewnątrz - oceniła.