Polska jest dzisiaj liderem w sprawach, które dotyczą przyszłości Europy, począwszy od bezpieczeństwa, skończywszy na zdroworozsądkowym podejściu do tego, od czego są instytucje europejskie, od czego są procedury, jak wykorzystywać europejskie pieniądze - powiedział Donald Tusk podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Premier Donald Tusk spotkał się we wtorek w Katowicach z szefową KE Ursulą von der Leyen. Politycy są gośćmi specjalnymi Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Donald Tusk: Z Polski poszedł mocny sygnał

- Polska jest liderem w czymś, co jest absolutnie bezcenne i z czego mamy powody być dumni. A historia tej dumy jest długa. Polska dzisiaj jest liderem w Europie tego, co często jest tak nieuchwytne, tego ducha wolności, tej wiary w siłę demokracji wbrew okolicznościom, czasami zniechęceniu - mówił Donald Tusk.

Premier podkreślił, że to właśnie w Polsce, dziesiątki lat temu narodziła się wiara i nadzieja w tej części Europy na wolność i niepodległość.

- To z Polski poszedł bardzo mocny sygnał o tym, że Europa, demokracja, wolność, prawo - to nie są puste słowa, to są wielkie wartości, dla których warto żyć, warto pracować - powiedział.

- Europa będzie i musi być przygotowana w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy i kolejnych pięciu lat, aby żadna siła na świecie nie odważyła się podnieść na nią ręki - stwierdził Tusk.

Szefowa KE: Polska uczyniła UE silniejszą i bardziej kompletną

- Polska uczyniła Unię Europejską znacznie silniejszą i bardziej kompletną - mówiła z kolei szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Szefowa KE oceniła, że to Katowice są symbolem transformacyjnej siły Polski i jej mieszkańców.

Zwróciła uwagę na zbliżające się wybory europejskie i rocznicę wyborów czerwcowych z 1989 roku.

- Właśnie w tym samym tygodniu, w którym Europejczycy pójdą do urn, będziemy świętować 35-lecie, 35 lat upłynęło od wyborów w czerwcu 1989 roku. Był to dzień, w którym ludzie tego wielkiego narodu w końcu mogli wziąć swoje przeznaczenie w swoje ręce, te wybory oznaczały przecież narodziny wolnej, demokratycznej i zjednoczonej Polski - podkreśliła von der Leyen.

Ursula von der Leyen: Polska powraca jako lider Europy

Szefowa KE zwróciła też uwagę, że w tym roku mija 20 lat od wstąpienia Polski do UE. Jej zdaniem, Polska uczyniła Unię znacznie silniejszą i bardziej kompletną. - To pragnienie wolności, demokracji, pragnienie kształtowania własnej przyszłości tkwi bardzo głęboko w obywatelach tego narodu - podkreśliła szefowa KE.

- Państwo wiedzą przecież lepiej niż większość, że wolność i demokracja nie są dane raz na zawsze, że należy ich bronić każdego dnia - powiedziała szefowa KE. Jak dodała, "to prawda, że w ostatnich latach doświadczyliśmy wielu trudnych momentów, ale dzisiaj chciałabym powiedzieć rzecz następującą: Polska powraca".

Von der Leyen zaznaczyła, że nie chodzi tylko o powrót do podstawowych wartości i zasad, które się tutaj kształtowały przez ponad 100 lat.

- Chcę powiedzieć, że Polska powraca także jako lider Europy - podkreśliła szefowa KE.

- (Polska) Napędza naszą gospodarkę, dążąc do skoku naprzód, i w dziedzinie obrony, w dziedzinie konkurencyjności. Ale także jest krajem, który podnosi alarm, zwracając uwagę na niektóre zagrożenia naszych społeczeństw - ocenił Von der Leyen.

Hasło tegorocznej, 16. edycji kongresu brzmi: "Transform today, change tomorrow. Transformacja dla przyszłości". Obok transformacji motywem przewodnim są też kwestie bezpieczeństwa.