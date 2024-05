Potężne opady deszczu, burze i grad wróciły do Polski. We wtorek ponownie nawiedziły południe Polski. Pierwsze niebezpieczne zjawiska pojawiły się na Podkarpaciu i miejscowości Uście Gorlickie w Małopolsce. A to nie koniec. IMGW przestrzega przed nasileniem burz w kolejnych godzinach i kolejnych regionach. Towarzyszyć im będzie silny wiatr, a miejscami nawet grad.

Tuż po gorącej majówce przyszedł czas na znaczne ochłodzenie. Już w niedzielę burze pojawiły się na Dolnym Śląsku, Warmii i na Pomorzu. W Legnicy wiatr w porywach osiągał nawet 90 km/h. We Wrocławiu zaobserwowano utworzenie się leja kondensacyjnego.

Burze nad Polską. IMGW wydał ostrzeżenia

Nowy tydzień rozpoczął się równie niebezpieczną aurą. Już przed południem na wschodzie i południu kraju pojawiły się kolejne miejscowe wyładowania. W sieci pojawiły się nagrania z Małopolski, nad którą przeszła potężna burza z ulewnym deszczem. Są też zdjęcia z Podkarpacia, które nawiedził grad.

Synoptycy z IMGW od rana przestrzegają przed nasileniem burz w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Prognoza burz na dziś⚡️



⛈️Najintensywniejsze burze spodziewane są późnym popołudniem i wieczorem. Wówczas mogą wystąpić opady deszczu do 20 mm (z chwilowym natężeniem około 5 mm/10 min), porywy wiatru do 70 km/h oraz grad o średnicy do 2 cm.

Ostrzeżenia meteorologiczne wydane zostały dla siedmiu województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego.

Zapowiadane są opady deszczu do 20 mm (z chwilowym natężeniem ok. 5 mm/10 min) i silny wiatr, nawet do 70 km/h. Pojawić mogą się również opady gradu o średnicy do 2 cm.

Nadchodzi ochłodzenie

We wtorek temperatura ulegnie znaczącemu obniżeniu do maksymalnych 20 stopni na południu kraju, 14, 16 w centrum i nawet 9 stopni nad morzem. Stosunkowo silny wiatr na północy będzie wiał do 60 km/h. Będzie za to spokojniej. Burze prognozowane są jedynie na południowych krańcach województwa małopolskiego, w szczytowych partiach gór.

Za sprawą wyżu znad Skandynawii do Europy napłynie arktyczne powietrze, co doprowadzi do kolejnych spadków temperatur.

Kolejny weekend nie będzie już przypominać minionej gorącej majówki. Ochłodzenie szczególnie odczuwalne będzie nad morzem, gdzie temperatura w ciągu dnia sięgnie maksymalnie 11 stopni.