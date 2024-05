"Chór nieodpowiedzialnych drani z zachodnich elit powiększa się" - twierdzi Dmitrij Miedwiediew. To reakcja na doniesienia o wysłaniu do Ukrainy żołnierzy Legii Cudzoziemskiej. Zdaniem byłego prezydenta Rosji wśród pomysłodawców znajdować ma się m.in. Polska. "Wysłanie wojsk do byłej Ukrainy oznaczać będzie zaangażowanie w wojnę. Będziemy musieli na to odpowiedzieć" - grozi Miedwiediew.

Francja miała wysłać na wschód Ukrainy 100 żołnierzy z 3. pułku piechoty Legii Cudzoziemskiej - tak twierdzi w rozmowie z portalem Asia Times analityk Stephen Bryen, wiceminister obrony USA za prezydentury Ronalda Reagana.

Na doniesienia zareagował były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew, który w ostrych słowach skrytykował same działania, jak i pomysłodawców.

Dmitrij Miedwiediew mówi o Polsce. "Nieodpowiedzialni dranie"

"Chór nieodpowiedzialnych drani z zachodnich elit, nawołujących do wysłania swoich wojsk do nieistniejącego kraju powiększa się" - napisał na X Miedwiediew.

Rosyjski polityk wymienia członków Kongresu USA, administrację francuską i brytyjską oraz "kilku szaleńców z krajów bałtyckich i Polski".

Jego zdaniem wzywają oni także do "aktywnego użycia dostarczonej wcześniej banderowcom broni rakietowej przeciwko całemu terytorium Rosji".

ZOBACZ: Rosja oskarża Ukrainę o atak na cywilów. Są ofiary śmiertelne

"Nie chodzi tu o wiosenne zaostrzenie, ale o cyniczną kalkulację dywidendy politycznej" - uważa Miedwiediew.

Według niego "następuje pewnego rodzaju całkowita degradacja zachodniej klasy rządzącej". "Ta klasa naprawdę nie chce tworzyć logicznych połączeń między elementarnymi punktami" - pisze.

Dmitrij Miedwiediew znowu grozi wojną. "Infantylni kretyni"

"Wysyłanie swoich wojsk na dawne terytorium Ukrainy będzie oznaczać bezpośrednie zaangażowanie tych krajów w wojnę i będziemy musieli na to odpowiedzieć. I, niestety, nie w obrębie dawnych granic Ukrainy" - grozi były prezydent Rosji.

"W takim przypadku nikt z nich nie będzie mógł się ukryć ani na Kapitolu, ani w Pałacu Elizejskim, ani na Downing Street 10. To będzie globalna katastrofa. Jest to coś, co Kennedy i Chruszczow zdołali zrozumieć ponad 60 lat temu; i coś, czego dzisiejsi infantylni kretyni, sprawujący władzę na Zachodzie, nie chcą zrozumieć" - czytamy we wpisie Miedwiediewa.

Rosyjski polityk przypomniał również, że w Rosji "rozpoczęły się przygotowania" do ćwiczeń wojskowych.

ZOBACZ: Rosja zapowiada ćwiczenia. Wykorzysta broń jądrową

W poniedziałek rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało w komunikacie, że ich elementem ma być "rozmieszczenie i użycie" niestrategicznej broni jądrowej. Resort twierdzi, że to reakcja na wypowiedzi zachodnich urzędników.



Jak zaznaczono, decyzję o ćwiczeniach podjął Władimir Putin.

Legia Cudzoziemska w Ukrainie? Żołnierze mieliby wjechać z Polski

Według Stephena Bryena do Ukrainy ma przybyć łącznie 1,5 tys. wojskowych z Legii Cudzoziemskiej. W zdecydowanej większości - jak twierdzi amerykański analityk - nie są to obywatele Francji. Żołnierze mieliby wjechać do Ukrainy z terytorium Polski.

Francja i Ukraina do tej pory nie odniosły się do doniesień Asia Times.