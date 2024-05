Do nietypowego wyznania doszło w programie "Śniadanie Rymanowskiego" podczas dyskusji nad wyborami do Parlamentu Europejskiego.

- To jest niezwykle istotne głosowanie - powiedział wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek z Lewicy, który znalazł się na listach wyborczych do PE. - Gdy patrzę na konie trojańskie Putina, to jeszcze większą mam determinację, aby w tych wyborach uczestniczyć - zaznaczył.

"Śniadanie Rymanowskiego". Zaskakujące słowa polityka Lewicy

Polityk zaznaczył, że pomysłem niektórych jest "wsadzać kij w szprychy" projektu integracji europejskiej. - W Europie grozi nam fala prawicowego populizmu - dodał.

Dopytany, czy mówiąc "konie trojańskie Putina" ma na myśli PiS i Konfederację, Śmiszek przytaknął.

- Zaraz pozew będzie - zareagował na to wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka z Konfederacji. - Trzeba było uważniej prawo studiować - dodał, zwracając się do posła Lewicy.

WIDEO: "Śniadanie Rymanowskiego". Wyznanie Śmiszka z Lewicy. Dotyczy Tyszki z Konfederacji

Prowadzący Bogdan Rymanowski zapytał Krzysztofa Śmiszka, czy słyszał te słowa.

- Tak, studiowaliśmy prawo na jednym roku - przyznał poseł Lewicy. Dodał, że ze Stanisławem Tyszką byli w jednej grupie.

- Ja studiowałem, a pan chyba nie bardzo - skomentował wyznanie polityk Konfederacji.

Na pytanie, kto miał lepsze stopnie, Śmiszek odpowiedział, że "nie śledził wyników marszałka". - Ale chyba nie poszło nam najgorzej, bo obaj mamy doktoraty - dodał.

Politycy w "Śniadaniu Rymanowskiego" skomentowali także wystąpienie Marcina Kierwińskiego z okazji Dnia Strażaka, które wzbudziło wiele emocji.