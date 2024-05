Uniknięcie spotkania z kleszczami podczas leśnych wędrówek jest w zasadzie niemożliwe. Przed wyjściem warto zatem się zabezpieczyć.

- Jest bardzo dużo różnych metod. Zanim wyjdziemy na świeże powietrze, musimy pomyśleć o tym, jak się ubrać - podkreśla Jacek Boczar, rzecznik Nadleśnictwa Opole.

- Najlepiej założyć wysokie buty i długie spodnie. Koszulka powinna być schowana do spodni, wtedy kleszcz nie ma przestrzeni na dostanie się na naszą skórę. Kleszcz wybiera najbardziej delikatne i ciepłe miejsca - np. pod kolanem czy na pachwinach - wymienia ekspert.

Plaga kleszczy. Ekspertka radzi

Warto też pamiętać o maksymalnym ograniczeniu powierzchni odkrytej skóry.

- Po powrocie do domu powinniśmy dokładnie obejrzeć skórę. Gdy znajdziemy kleszcza, trzeba go usunąć go i zdezynfekować miejsce - radzi Wiesława Błudzin z Oddziału Klinicznego Chorób Zakaźnych w Opolu.

WIDEO: Coraz więcej kleszczy w polskich lasach

Ekspertka przypomina, że kleszcza nie można niczym smarować. - Trzeba go wykręcić, można to zrobić pęsetą lub grubą igłą - wyjaśnił.

Po powrocie do domu warto też wziąć ciepły prysznic.

Jeśli już dojdzie do ugryzienia, a na skórze pojawi się wędrujący rumień należy udać się do lekarza.

Kleszcze przenoszą chorobę bakteryjną znaną jako borelioza. Nieleczona może doprowadzić do zapalenia opon mózgowych.