Marcin Kierwiński wydał oświadczenie. Reakcja na burzę w sieci

- Akurat był pogłos - wyjaśnił Marcin Kierwiński po fali komentarzy, którą wywołało w sieci jego przemówienie z okazji dnia strażaka. Polityk twierdzi, że mogło dojść do awarii sprzętu nagłośniającego. - Jeżeli ktoś chce wykorzystywać to święto do swojej brudnej polityki, to sam sobie wystawia świadectwo - stwierdził.

- Akurat był straszny pogłos. Natomiast wszystko jest jak w najlepszym porządku - oświadczył w rozmowie z dziennikarzami.

Marcin Kierwiński: Wszystko jest w jak najlepszym porządku

Podkreślił, że nie zamierza badać się pod kątem stanu przedudarowego. - Nie, nie zamierzam, bo wszystko jest w jak najlepszym porządku. Proszę mi wierzyć. Tak jak powiedziałem, był straszny pogłos z głośnika, który był niedaleko. Więc bardzo słabo słyszałem, nie wiem, czy to była też kwestia jakiegoś sprzęgnięcia mikrofonów. Zdarza się. Nie ma to nic wspólnego ze stanem zdrowia, aczkolwiek dziękuję za troskę, wszystko jest w porządku - podkreślił.

Dziennikarze podkreślali, że internauci interpretowali zniekształcenie słów Kierwińskiego jakoby miał być pod wpływem alkoholu.

- Różne komentarze były, także polityków z polskiego życia publicznego, którzy chluby mu raczej nie przynoszą. Raczej nadinterpretują tutaj fakty lub starają się uprawiać taką brudną walkę polityczną. Jak rozumiem mają coś, do czego mogą się przyczepić, ale te insynuacje są naprawdę niegodne - skomentował.

- Jeżeli ktoś chce wykorzystywać to święto do swojej brudnej polityki, to sam sobie wystawia świadectwo - stwierdził.

Wcześniej tuż po wystąpieniu Marcina Kierwińskiego reporterka Polsat News rozmawiała z politykiem, który przyznał, że "czuje się dobrze".

Fala komentarzy po przemówieniu Kierwińskiego

Nagranie z przemówienia Kierwińskiego szybko przedostało się do sieci i zaczęło być udostępniane przez polityków. "Jeżeli Marcin Kierwiński był pijany natychmiast dziś powinien zostać zdymisjonowany!" - skomentował Janusz Kowalski z Suwerennej Polski.

Jeżeli Marcin Kierwiński był pijany natychmiast dziś powinien zostać zdymisjonowany! pic.twitter.com/1vCkhdF2nW — Janusz Kowalski 🇵🇱 (@JKowalski_posel) May 4, 2024

"Drodzy POlitycy pamiętajcie, że w takie upały alkohol wcale nie jest dobrym sposobem na nawodnienie i zabicie pragnienia" - stwierdził z kolei inny poseł tego ugrupowania Jan Kanthak.

Do sprawy odniósł się również Dariusz Matecki z klubu PiS. "Jeśli to nie jest jakaś przeróbka, to masakra" - napisał. "Takie 'wystąpienie' obraża honor i godność strażaków. Wstyd!" - skomentował też Mariusz Kamiński.