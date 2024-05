Bon energetyczny. Najnowsza wersja projektu

Ministerstwo klimatu i środowiska opublikował nową wersję projektu ustawy ws. bonu energetycznego. Jak podano na stronie Rządowego Centrum Legislacji, rząd zajmie się projektem 7 maja. Zgodnie z projektem, świadczenie ma być wypłacane w drugiej połowie bieżącego roku. Jego wartość ma wynosić od 300 do 1200 złotych.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono najnowszą wersję projektu ustawy o bonie energetycznym.

29 kwietnia projekt został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów, a zgodnie z porządkiem obrad RM, rząd ma się nim zająć na posiedzeniu 7 maja.

Bon energetyczny

Wartość świadczenia będzie zależna od dochodu na osobę w danym gospodarstwie domowym, a także od liczby domowników. Kwota będzie wynosić od 300 zł do 1200 zł. Według założeń najniższe świadczenie otrzyma jednoosobowe gospodarstwo domowe, dla gospodarstwa 2-3 osobowego będzie to kwota 400 zł, dla 4-5 osobowego - 500 zł, a dla sześcio- i więcej osobowego - 600 zł.

Na wyższe świadczenia mogą liczyć osoby, które zgłosiły w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa, jako zasilane energią elektryczną. Wówczas pierwotna kwota bonu zostanie podwojona.

Ponadto z bonu energetycznego będą mogły skorzystać te osoby, których dochody nie przekraczają 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym lub 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Jednak nie oznacza to, ze osoby zarabiające więcej już nie otrzymają wsparcia. Zostanie wdrożona zasada "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że kwota bonu będzie pomniejszana proporcjonalnie do kwoty przekraczającej limit.

Jedną ze zmian jest przesunięcie terminu na składanie wniosków o wypłatę bonu energetycznego z 15 lipca na 1 sierpnia. Zgodnie z projektem, wnioski te będzie się składało odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta od 1 sierpnia do 30 września 2024 r.



Zgodnie z projektem ustawy cena maksymalna prądu w drugiej połowie 2024 r. ma wynieść 500 zł za MWh dla gospodarstw domowych oraz 693 zł za MWh dla jednostek samorządu, podmiotów użyteczności publicznej oraz dla małych i średnich przedsiębiorców.



Z możliwości rozliczenia po cenie maksymalnej wyłączeni zostali jednak ci odbiorcy prądu, którzy zawarli umowy na sprzedaż tej energii elektrycznej z ceną dynamiczną. Obecnie cena maksymalna energii dla gospodarstw domowych to 412 zł netto - bez VAT i akcyzy - za 1 MWh w przypadku odbiorców, którzy nie przekraczają wyznaczonych limitów.



Projekt umożliwi również stosowanie w 2024 r. przez sprzedawców prądu upustu na rachunku w rozliczeniach z odbiorcami w przypadku oszczędnego zużycia energii.