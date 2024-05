Program „Jesteśmy dla dzieci”, realizowany pod patronatem Fundacji Polsat, zmienia swoją emisję. Dotychczas nadawany na antenie Polsat News, od 4 maja będzie emitowany w Czwórce, w soboty o 11:00. To ogromna szansa, by dotrzeć z cenną wiedzą o bezpieczeństwie i zdrowiu dzieci do jeszcze szerszej publiczności.