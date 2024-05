Pięcioosobowa rodzina trafiła do szpitala po zdarzeniu, do którego doszło na autostradzie A2. Łoś wyszedł na drogę tuż przed nadjeżdżające auto. .Wszyscy poszkodowani trafili do szpitala. Na miejscu pracowały liczne służby w tym policja oraz zespół ratownictwa medycznego.