Zażartował na lotnisku. Skreślono go z listy pasażerów

32-letni Polak powiedział pracownikom poznańskiego lotniska, że w bagażu przewozi granaty. Niestety tylko on uznał to za dobry żart. Natychmiast zainterweniowali dyżurni pirotechnicy, którzy wyjaśnili całą sytuację. Polak musiał pogodzić się z surową karą - mandatem i zakazem wejścia na pokład.

"Mam granaty w bagażu" taki komunikat usłyszeli pracownicy Portu Lotniczego Poznań-Ławica podczas prowadzenia sobotniej odprawy. 32-letni Polak kierował się do Londynu, podczas nadawania jego bagażu stwierdził, że w rejestrowanej walizce przewozi broń.



Wezwano dyżurnych pirotechników, którzy niezwłocznie podjęli działania zmierzające do wyjaśnienia całej sytuacji.

Polak ukarany mandatem na lotnisku. Tłumaczył się zmęczeniem

32-latka wylegitymowano. Podczas oględzin zaczął tłumaczyć swoje słowa - stwierdził, że był to tylko "głupi żart" spowodowany zmęczeniem.



"Funkcjonariusze Zespołu Interwencji Specjalnych SG sprawdzili bagaż podróżnego pod kątem posiadania niebezpiecznych przedmiotów – wynik negatywny" - napisała Straż Graniczna w swoim komunikacie. Bagaż został uznany za bezpieczny.

Funkcjonariusze zaznaczyli, że mężczyzna wyraził skruchę za swoje zachowanie. Mimo to ukarano go mandatem w wysokości 300 złotych. Ponadto kapitan samolotu podjął decyzję o wycofaniu "żartownisia" z listy pasażerów. W związku z tym nie mógł on polecieć do Londynu.



Strażnicy podali, że sytuacja "nie miała wpływu na płynność funkcjonowania poznańskiego portu lotniczego".