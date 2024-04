Do 85 tys. zł grzywny grozi tym, którzy nie zdążą złożyć rozliczenia podatkowego w terminie, a w przypadku potraktowania braku oświadczenia jako przestępstwa, można trafić nawet do więzienia. Wtorek jest ostatnim dniem, kiedy można spełnić podatkowy obowiązek.

Wtorek jest ostatnim dniem, kiedy zgodnie z terminem można złożyć PIT. W urzędach skarbowych kolejek raczej nie ma, bo podatnicy w większość składają deklaracje przez internet.

Rozliczenie podatkowe 2024. Kary za brak złożenia PIT-u

Brak rozliczenia z Fiskusem obarczony jest karą. Opieszałym grozi odpowiedzialność karno-skarbowa. W przypadku potraktowania tego jako wykroczenie grozi grzywna, a w sytuacji potraktowania sprawy jako przestępstwa, podatnikowi może trafić nawet na pięć lat do więzienia.

- Zazwyczaj mamy do czynienia z wykroczeniem skarbowym. W obecnej sytuacji konsekwencją może być mandat karny do nawet 85 tysięcy złotych - powiedział Polsat News Sebastian Łabędź, naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Targówek.

- Żeby nie straszyć, ja mogę zachęcać podatników, którzy nie założyli zeznania z różnych przyczyn w terminie, żeby uzupełnili ten brak, czyli złożyli oświadczenie i pismo wyjaśniające sytuację - doradził i zaznaczył, że naczelnik urzędu pochyla się nad każdym takim wyjaśnieniem indywidualnie.

Sposoby składania oświadczenia podatkowego

Podatników, którzy pojawili się w urzędzie na Targówku ostatniego dnia wyznaczonego terminu, o powody opieszałości pytała reporterka Polsat News. - My z weryfikacją, bo już złożyłyśmy wcześniej. Tylko weryfikujemy, bo był błąd - powiedziała pierwsza.

- Jak co roku, to niestety taka przypadłość, że zostawiam to sobie na koniec - przyznał kolejny rozmówca. Inna podatniczka przyszła zrobić korektę wcześniej złożonego PIT-u.

ZOBACZ: Skarbówka ma awarię. Nie rozliczysz PIT przez internet

Zeznanie podatkowe można złożyć elektronicznie przez stronę podatki.gov.pl i usługę Twój e-PIT, bądź tradycyjnie udając się do urzędu, albo drogą pocztową, tutaj liczy się data stempla.

We wtorek urzędy skarbowe w całej Polsce otwarte będą do godz. 18.