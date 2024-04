Od 1 maja 2024 roku do redakcji Polsat News dołączy dwoje dziennikarzy - Adam Słowik i Karolina Jędrzejewska. Oboje będą reporterami przygotowującymi materiały informacyjne i relacje z najważniejszych wydarzeń w Polsce i na świecie.

Adam Słowik, dziennikarz był związany z TVN 24 ponad 4 lata. W ostatnim czasie był odpowiedzialny za nagrywanie wywiadów i relacji na żywo do programów newsowych, zwłaszcza do pasma "Fakty po południu". Adam Słowik jest absolwentem Wydziału Antropologii Kulturowo-Społecznej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Karolina Jędrzejewska od 2021 była dziennikarką TVN24. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Codziennie Polsat News średnio ogląda 3 mln widzów, a łącznie informacje docierają w kanałach Polsatu do ponad 7,6 mln widzów. Obecnie informacje i publicystyka Polsatu to kanały informacyjne – Polsat News, Polsat News 2, Wydarzenia 24, Polsat News Polityka oraz codziennie kilka wydań Wydarzeń. Informacje Polsatu to także silna część internetowa – poprzez Polsatnews.pl i Wydarzenia.Interia.pl.

Łącznie prawie 24 mln mieszkańców Polski, co miesiąc korzysta z informacji dostarczanych przez Polsat - kanały i programy telewizyjne oraz portale i serwisy internetowe.

WIDEO: Marek Suski inwigilowany Pegasusem? "Nie bardzo sobie to wyobrażam" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red / Polsat News