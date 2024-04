Ostatnie numery startowe

W Panelu Rejestracyjnym dostępne są jeszcze miejsca na bieg - pozostało ich jedynie kilkadziesiąt. Na kilka dni przed biegiem lista startowa jest już prawie pełna - osiągnięty zostanie limit 5 tysięcy uczestników biegu i 200 uczestników Nordic Walking. Za wszystkich zapisanych do biegu trzymamy kciuki! Czekają nas wielkie biegowe emocje!

Atrakcyjna trasa dla biegaczy

Uczestnicy przebiegną Mostem Poniatowskiego w obu kierunkach. Start, meta i Miasteczko będą zlokalizowane przy Placu Trzech Krzyży. Trasę biegu - mapę wraz z opisem prześledzić można na stronie: TUTAJ.

- Przebieg tegorocznego biegu jest wyjątkowo atrakcyjny, pełen pięknych widoków, pozwalający uczestnikom podziwiać Warszawę z perspektywy obu stron Wisły. Chodziło o to, aby tysiące zawodników celebrujących z nami święto poczuło klimat miejsca, w którym powstała idea tego kluczowego dla polskiej historii aktu prawnego. Jesteśmy pewni, że to się uda - mówi Magda Skrocka, Dyrektor 32. Biegu Konstytucji 3 Maja.

Medale na pamiątkę

Na mecie na wszystkich uczestników czekają pamiątkowe medale. We wzorze nawiązano do fragmentu Zamku Królewskiego z obrazu Jana Matejki i do tekstu Konstytucji z 1791 roku!

- Cieszę się, że tak licznie zgromadzimy się 3 maja. Co roku widok biegaczy raduje serce. To piękne, że aż tyle osób pragnie w aktywny sposób spędzić ten wyjątkowy dzień, którym jest rocznica ustanowienia Konstytucji 3 Maja. Mam nadzieję, że medal przypadnie Wam do gustu i będzie miłą pamiątką z biegu, przypominającą o ukończeniu kolejnego wyzwania na waszej biegowej drodze. Pamiętajmy, że to wydarzenie otwiera, jak co roku, Warszawską

Triadę Biegową. W następnej kolejności zapraszam na Bieg Powstania Warszawskiego oraz Bieg Niepodległości, które również będą świetną okazją na świętowanie rocznic wydarzeń mających olbrzymi wpływ na bieg historii kraju. Wierzę, że tegoroczna triada będzie dla wielu z Was znakomitą przygodą, okazją do debiutu czy walki o życiówkę i już dziś, prezentując pierwszy medal, życzę Wam znakomitych wyników i dobrej zabawy! - mówi Renata Kaznowska, Wiceprezydent Warszawy.

Organizacja ruchu w dniu imprezy

W piątek na ulicach, którymi prowadzi trasa 32. Bieg Niepodległości 3 Maja, pojawią się czasowe zmiany w organizacji ruchu drogowego. Obejmą one Plac Trzech Krzyży od godziny 4:00 i potrwają do godziny 15:00. Trasa biegu zgodnie z jej przebiegiem (ulica po ulicy) zostanie wyłączona z ruchu na całej długości w godzinach 10:30 do 12:30.

Wszelkie szczegóły związane z organizacją ruchu znajdują się na stronie TUTAJ.

Jak odebrać numer startowy? (Nowe zasady!)

Każdy uczestnik, który zarejestrował się na bieg otrzymuje SMSem oraz e-mailem kod QR. Aby odebrać numer startowy, należy przyjść do Biura Zawodów z zapisanym kodem QR oraz dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

Biuro Zawodów mieści się w Ośrodku Solec AKTYWNA WARSZAWA (ul. Solec 71, 00-402 Warszawa). Biuro czynne było od soboty 27 kwietnia. Nadchodzące dni i godziny pracy biura to:

30.04 (wtorek) - od 14:00 do 20:00

02.05 (czwartek) od 14:00 do 20:00

UWAGA! W dniu biegu, czyli 3.05 (piątek) w godzinach 8:00 - 10:00 możliwy jest odbiór numerów wyłącznie przed zawodników spoza Warszawy, którzy wcześniej opłacili swój start. Biuro Zawodów w dniu biegu mieścić się będzie na terenie Placu Trzech Krzyży w pobliżu punktu Info.

Więcej informacji na temat odbioru pakietu startowego znajduje się na stronie: TUTAJ

