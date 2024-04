Pogłoski o ciężkiej chorobie Ramzana Kadyrowa krążą od dawna. Jeśli informacje o chorobie przywódcy Czeczenii okażą się prawdziwe Władimir Putin może mieć poważny problem - ocenia brytyjski dziennik. Według gazety walka o miejsce Kadyrowa może przerodzić się w konflikt zbrojny, a stabilność kraju może stać się poważnie zagrożona. "Stawiałoby to Putina przed poważnym dylematem" - czytamy.

Stan Kadyrowa obnaża szersze problemy systemu politycznego Władimira Putina i konsekwencje decyzji, które podjął jeszcze w pierwszej dekadzie XXI wieku - wynika z artykułu "The Sunday Times". Czeczenia przez długi czas była "cierniem w oku" Moskwy, który można było ułagodzić jedynie poprzez ostre represje i przekupstwo nowej elity czeczeńskiej - uważa brytyjski dziennik.

Jak czytamy, choć przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow miał nadzieję na zbudowanie dynastii, jego najstarszy syn Achmat ma zaledwie 18 lat i nie może przewodzić krajowi. Uważa się, że głównym pretendentem na miejsce Kadyrowa jest generał dywizji Apty Alaudinow, dowódca czeczeńskich oddziałów najemnych "Achmat", walczących z Ukrainą.

"Moskwa postrzega go jako człowieka, z którym można prowadzić interesy, ale są w pobliżu Kadyrowa inne osoby, które mogą uważać, że mają większe roszczenia do jego stanowiska. Na przykład kuzyn Kadyrowa Adam Delimchanow był przedstawicielem Czeczenii, a od 2007 roku zasiada w Dumie Państwowej i ma własne siły zbrojne" - czytamy w artykule.

Rozkład sił w Czeczenii zagrożony. Putin będzie miał dwie opcje

Jak podaje dziennik, po wojnie stabilność w Czeczenii została okupiona nie tylko ogromnymi dotacjami, ale także "zrównoważeniem terroru" między rywalizującymi ze sobą zbrojnymi obozami, które przysięgały wierność Kadyrowowi, ale nie ufały sobie nawzajem. Jeżeli próby wyłonienia nowego przywódcy doprowadzą do rozłamu na szczytach władzy, może się to przerodzić w konfrontację zbrojną - uważa "The Sunday Times".

"Stawiałoby to Putina przed poważnym dylematem, gdyż byłby zmuszony rozmieścić w regionie rosyjskie siły" - podano. Jak czytamy, jeżeli wojska okażą się niewystarczające, dyktator będzie musiał wybrać pomiędzy dwiema równie trudnymi opcjami: skierować armię do Czeczenii i stracić impet w Ukrainie lub pozostawić ją w Ukrainie, ryzykując utratę Czeczenii i destabilizację Kaukazu Północnego.

Jak pisze brytyjski dziennik, niezależnie od tego, jak bardzo Putin próbuje stworzyć kult jednostki, jego system opiera się na "wynajmowaniu lojalności elit" przez stworzenie im możliwości wzbogacenia się drogą korupcji czy defraudacji.

"Jednak obecne czasy są trudne, więc trzeba podejmować trudne decyzje, gdyż niektórzy przywódcy i regiony są dobrze odżywieni, podczas gdy inni otrzymują skromne racje żywnościowe" - czytamy w artykule.

Choroba Kadyrowa. Zmiany w wyglądzie i zachowaniu przywódcy

Od dawna krążą pogłoski o ciężkiej chorobie przywódcy Czeczenii. Media zwracały uwagę na zmiany w jego wyglądzie i zachowaniu. Jesienią przekazywano, że jego stan poważnie się pogorszył, pojawiły się doniesienia, że ​​Kadyrow może zapaść w śpiączkę.

W tamtym czasie w internecie pojawiły się zdjęcia i filmy należących do czeczeńskiej elity samochodów. Auta miały być widziane na terenie Moskiewskiego Centralnego Szpitala Klinicznego. Kadyrow tłumaczył to wówczas wizytą u krewnego.

Jak podaje ukraińska agencja Uniana, niedawno w niezależnej rosyjskiej "Nowaja Gazieta. Europa" ukazał się artykuł, w którym podano, że w 2019 roku u Kadyrowa zdiagnozowano martwicze zapalenie trzustki.