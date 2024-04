Od 1 lipca ceny gazy wystrzelą w górę. PGNiG już rozsyła wiadomości do klientów, w których informuje o nowych taryfach i podwyżkach. To fatalna wiadomość dla osób, które gazem ogrzewają domy i bloki. W sumie podwyżki mają sięgnąć 50-60 procent. - Uderzą najmocniej w najbiedniejszych - komentuje w Polsat News Wojciech Jakóbik, analityk sektora energetycznego, choć widzi też światełko w tunelu.

Ochrona taryfowa odbiorców gazu obowiązuje do 30 czerwca 2024 r. Do tego momentu uprawnieni będą rozliczani według dotychczasowych cen i stawek. PGNiG rozpoczęło rozsyłanie wiadomości, w których informuje o nowych taryfach od 1 lipca.

Podwyżki cen gazu. Zapłacimy o 50-60 proc. więcej

Ceny gazu dla odbiorców domowych oraz grupy innych podmiotów objętych ochroną taryfową na poziomie 24,62 gr/kWh brutto zostały zamrożone w połowie grudnia 2022 r.

Wyższe ceny gazu obowiązują od początku 2024 r., jednak od 1 lipca obejmą one również te osoby, które przez pierwsze półrocze nadal korzystały z tarcz ochronnych, takich jak gospodarstwa domowe, wspólnoty mieszkaniowe czy inne podmioty, które produkują ciepło lokalnie dla gospodarstw domowych w spółdzielniach.

Podwyżki są niemałe, nawet o 50-60 proc. Odbiorcy, którzy ochronie nie podlegają, wzrostu cen doświadczają już od stycznia 2024 r. Sa to gównie przedsiębiorcy.

Ile zapłacimy za gaz od 1 lipca?

Jak podaje portal money.pl, odbiorcy są informowani, że PGNiG Obrót Detaliczny zwiększy ceny gazu o ok. 45 proc., z aktualnych 24,62 gr/kWh do 35,79 gr/kWh brutto (z 20,02 gr/kWh do 29,10 gr/kWh netto) dla gazu wysokometanowego grupy E.

Wyższe będą także ceny gazu zaazotowanego. Dla podgrupy Lw (grupa taryf Z) cena wzrośnie z 24,62 gr/kWh do 35,79 gr/kWh brutto, a dla podgrupy Ls (grupa taryf S) z 24,62 gr/kWh do 36,29 gr/kWh brutto. To oznacza podwyżki odpowiednio o 45 proc. i 47 proc.

W górę pójdą także stawki opłat abonamentowych. W grupie W-1.1 z 4,06 zł wzrośnie ona do 4,12 zł miesięcznie brutto - czyli o 1,5 proc. Wyższe będą też opłaty dystrybucyjne - opłata zmienna wzrośnie np. o 55 proc., z 5,43 gr/kWh do 8,41 gr/kWh brutto, a opłata stała o 59 proc. - z 3,85 zł do 6,13 zł miesięcznie brutto w grupie W-1.1.

- Podwyżki uderzyłyby najmocniej w tych, w którzy mają najmniej pieniędzy. Nie wiemy czy tak się stanie, bo słyszymy, że może dojść do wcześniejszej zmiany taryfy, która spowodowałaby, że cennik się jeszcze zmieni - powiedział w Polsat News Wojciech Jakóbik, analityk sektora energetycznego, redaktor naczelny biznesalert.pl.

- Ceny rynkowe, które są niższe od tych, które mamy nawet po zamrożeniu, mogą się spotkać z tymi taryfami w połowie roku po to, by podwyżki nie były tak dotkliwe - wyjaśnił ekspert. - Niestety będzie drożej, musi być drożej. Taka jest sytuacja na rynku, ale to nie będą tak wysokie podwyżki, jak wynikałoby z cenników - przekonuje.

Bon energetyczny. Resort klimatu zapowiada wsparcie

Według MKiŚ ratunkiem dla części odbiorców ma być bon energetyczny. Zgodnie z zapowiedziami szefowej resortu Pauliny Henning-Kloski około 3,5 mln gospodarstw domowych będzie mogło liczyć na wsparcie finansowe, które wynieść może od 300 do 1200 złotych.

Warunkiem przyznania bonu będzie limit dochodów - 2,5 tys. złotych w przypadku gospodarstw jednoosobowych i 1,7 tys. złotych na osobę w gospodarstwach wieloosobowych. W przypadku wyższych dochodów będzie obowiązywać zasada "złotówka za złotówkę".