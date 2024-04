W sobotę odbyła się konwencja Lewicy. "Europa dla Ciebie" to hasło wyborcze partii w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego. Lewica ogłosiła również liderów list wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Lewica podała nazwiska liderów list

Wśród liderów znaleźli się m.in. Joanna Scheuring-Wielgus, Robert Biedroń, Bożena Przyłuska, Krzysztof Śmiszek czy Anna Maria Żukowska.

Okręg nr 1 - woj. pomorskie: Katarzyna Ueberhan

Okręg nr 2 - woj. kujawsko-pomorskie: Piotr Kowal

Okręg nr 3 - woj. warmińsko-mazurskie i podlaskie: Bożena Przyłuska

Okręg nr 4 - Warszawa i osiem podwarszawskich powiatów: Robert Biedroń

Okręg nr 5 - woj. mazowieckie bez Warszawy i ośmiu powiatów podwarszawskich: Anna Maria Żukowska

Okręg nr 6 - woj. łódzkie: Marek Belka

Okręg nr 7 - woj. wielkopolskie: Joanna Scheuring-Wielgus

Okręg nr 8 - woj. lubelskie: Agata Fisz

Okręg nr 9 - woj. podkarpackie: Wiktoria Barańska

Okręg nr 10 - woj. małopolskie i świętokrzyskie: Andrzej Szejna

Okręg nr 11 - woj. śląskie: Maciej Konieczny

Okręg nr 12 - woj. dolnośląskie i opolskie: Krzysztof Śmiszek

Okręg nr 13 - woj. zachodniopomorskie i lubuskie: Włodzimierz Cimoszewicz

- UE to bezpieczeństwo, to wspólnota i wolność. Jeśli Polska jest w Unii, to wspólnota jest silna i zjednoczona, a to dla nas dobrze. Jak jesteśmy w tej rodzinie to nie musimy się bać i drżeć o życie naszych bliskich, dlatego kluczowe, żeby 9 czerwca głosować na Lewicę, bo to my wprowadziliśmy Polskę do Unii - mówiła Scheuring-Wielgus.

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Robert Biedroń o "celu Lewicy"

- Twarz biedy w Polsce nie powinna mieć twarzy starszej kobiety. Chcemy, żeby nasze matki, babki, córki i koleżanki nareszcie były traktowane sprawiedliwie. Po to idzie Lewica do wyborów, żeby żadna kobieta nie była traktowana gorzej niż inna Europejka, żebyśmy w końcu mieli te standardy - mówił z kolei Biedroń. - To jest cel Lewicy, żeby ludziom żyło się dobrze - dodał.

Do tej pory było wiadomo, że jedną z "jedynek" będzie na pewno Marek Belka, który wystartuje z okręgu nr 6. Informację przekazał lider ugrupowania w województwie łódzkim - Tomasz Trela, a w sobotę Lewica to potwierdziła na konwencji. Ogłoszono, że w województwie zachodniopomorskim i lubuskim "jedynką" będzie Włodzimierz Cimoszewicz, w województwie małopolskim i świętokrzyskim pierwszy na liście będzie Andrzej Szejna. Pierwsze miejsca zajęli także Wiktoria Barańska, Piotr Kowal czy Katarzyna Ueberhan.

- Lewica chce silnej sprawnej i demokratycznej Europy - mówił Maciej Konieczny. - Europa potrzebuje renesansu energetyki jądrowej, ogromnych publicznych inwestycji w nowe elektrownie atomowe i Polska powinna być tu liderem - dodał.

Wybory do Parlamentu Europejskiego. W ostatnich wyborach Lewica nie startowała wspólnie

Wybory do Parlamentu Europejskiego zaplanowano między 6 a 9 czerwca na terenie całej Wspólnoty. Polacy od urn wybiorą się w niedzielę 9 czerwca, a cały kraj będzie podzielony na 13 okręgów wyborczych.

We wrześniu 2023 r. europosłowie i europosłanki zatwierdzili decyzję Rady Europejskiej o zwiększeniu liczby mandatów w Parlamencie Europejskim o 15, czyli do 720, na najbliższą kadencję (2024-2029). Na tych zmianach zyskała m.in. Polska, której delegacja zwiększy się o jednego deputowanego do 53. W poprzednich wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się 26 czerwca 2019 roku Polska także zyskała o jednego przedstawiciela więcej - zamiast 51 mieliśmy 52 europarlamentarzystów. Wówczas było to związane z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE.

Wtedy frekwencja wyniosła 45,68 proc, a najwięcej głosów zdobyli przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Wówczas część polityków Lewicy startowała z list koalicji, a niektórzy jako ugrupowanie Wiosna. PiS uzyskało 45,38 proc. głosów (27 mandatów), Koalicja Europejska - 38,47 proc. (22 mandaty), a Wiosna - 6,06 proc. (3 mandaty).